濃霧特報 高溫炎熱恐焚風 明起變天轉溼涼至清明連假前

中央氣象署發布濃霧特報，金門、馬祖、台中以北地區及夜晚清晨彰化至高雄地區易有局部低雲或霧影響能見度，金門、新北、新竹已或將出現能見度不足200公尺的現象。

西南風影響，天氣高溫炎熱，氣象署發布高溫資訊，台東縣有焚風發生的機率，中午前後台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為黃色燈號。

今天各地仍為晴到多雲的天氣，只有恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨；夜晚清晨仍稍涼，各地低溫約19至22度，白天高溫炎熱，西半部高溫約32到34度，東半部約30到32度，尤其南部近山區、台東至大武沿海有接近35度左右的高溫，日夜溫差大。

明天鋒面通過及東北季風增強，天氣轉趨不穩定，北部及宜蘭天氣轉涼，白天降溫較明顯，中部及花蓮氣溫亦逐漸下降；各地降雨機率提高，北部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。北部及宜蘭15到25度，中南部18到30度，花蓮19到27度，台東21到30度。

周六至下周三東北季風影響，北部、宜花整天偏涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，周六白天北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周六晚起至下周一華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，尤其北部及宜蘭地區有局部較大雨勢出現的機率，其他地區為多雲；下周二、下周三水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周四至下周六東北季風減弱，氣溫稍回升；水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

明天清晨金門、馬祖及西半部易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路注意安全，離島交通往返留意航班資訊。春季天氣變化快速，鋒面及華南雲雨區影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。