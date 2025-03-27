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長照長輩「稻香」上課 華碩捐車捐司機

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台北市市長蔣萬安(右三)、台北榮總院長陳威明(右二)、華碩文教基金會執行長魏杏娟(左三)，昨出席「稻香社區長照機構」傳愛感恩活動，並與長照專車一同合影。記者林伯東／攝影
台北市市長蔣萬安(右三)、台北榮總院長陳威明(右二)、華碩文教基金會執行長魏杏娟(左三)，昨出席「稻香社區長照機構」傳愛感恩活動，並與長照專車一同合影。記者林伯東／攝影

台北市65歲以上長者高達23%，已進入超高齡社會，為了照顧長者，台北市衛生局委託台北榮總經營「稻香社區長照機構」，昨天舉行傳愛感恩活動，感謝華碩文教基金會捐贈長照專車，更培訓專業駕駛林秉鋒擔任志工，幫助長者克服行動不便，接送他們到「稻香社區長照機構」上課，接受日間照顧。

昨天的傳愛感恩活動，包括台北市長蔣萬安、台北榮總院長陳威明、關渡醫院院長陳亮恭皆出席。蔣萬安表示，北榮經營稻香非常用心，由頂尖醫學中心的服務及照顧，打造長輩溫暖舒適的第二個家，且目前處於虧損狀態，但心意無價。

陳威明表示，「虧再多錢，我們都願意繼續支持，這是值得的」。

關渡醫院長陳亮恭指出，稻香日照中心照顧許多士林、北投區的長者，由於接近陽明山，道路高低起伏不定，如何讓長輩接受服務，除了要有交通車，駕駛更是重要，駕駛開車必須了解當地地形，還有些長輩住家可能沒有電梯，如何在安全、順利的情況下接到長輩，十分重要。

大家以「林大哥」稱呼林秉鋒，他曾擔任幼兒園娃娃車司機三年，有感於身邊長輩年齡愈來愈大，想要了解長照，因緣際會成為長照專車的司機，目前已四個月。林大哥說，不同於擔任娃娃車司機時，只聽到孩童嬉鬧聲，現在「老娃娃（長輩）」搭車過程中都和他閒話家常，每天和長輩聊天，非常有意義，他做得很開心。

華碩文教基金會執行長魏杏娟說，專車司機不易尋找，目前林大哥的編制在華碩，他以志工身分到稻香服務，「這是一個完全創新的模式」，有這樣的起心動念，因她深受陳亮恭「我們希望打造『時光的遠行』，讓長者從家門到日照中心充滿溫度、愛的照顧網絡」這句話感動，希望人與人之間能互助、互愛。

長照 長輩

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