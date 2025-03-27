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診所、藥局年節營業 健保擬獎勵

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
醫藥界期待，未來能將過年診察費、藥事服務費加碼常態化。衛福部健保署副署長龐一鳴說，未來將於健保總額中編列專款，給予常態化獎勵。本報資料照片
醫藥界期待，未來能將過年診察費、藥事服務費加碼常態化。衛福部健保署副署長龐一鳴說，未來將於健保總額中編列專款，給予常態化獎勵。本報資料照片

避免年假期間醫院急診壅塞，衛福部健保署鼓勵基層診所、藥局開診，今年診察費、藥事服務費加碼三成，健保會昨通過動支「調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費」，預估經費在八千三百萬至九千五百萬元之間。健保署副署長龐一鳴說，將於健保總額中編列專款，給予常態化獎勵。

醫師公會全聯會理事長周慶明是耳鼻喉科醫師，他表示，每年過年前一周至年後一周，病患最多，今年政府公告獎勵加碼的時間較晚，診所準備不足，因為護理師、行政人員多已安排返鄉、出國旅遊，若要在春節連假上班，至少需要一個月前通知，另，過年期間薪水付出更多，三成加碼並不足夠。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，站在公會立場，鼓勵藥師盡量在連假期間開門協助民眾，但加碼三成，真的划不來，其他行業過年上班，薪水會多給一倍，三成對藥師來說只能屬於鼓勵性質，提供更多誘因，才能讓更多藥師在假期開業。

周慶明期待，未來能將過年加碼常態化，並提高至五成，讓更多診所、藥局開門，進行病患分流。黃金舜也希望常態化，認為這是合理，且避免醫院急診壅塞急診的作法。

健保署副署長龐一鳴說，未來將於健保總額中編列專款，給予常態化獎勵，並以該年年節期間長短、季節疫情的不同，研議不同比率的加碼獎勵。至於醫藥界反應今年通知開業獎勵時間太晚，來不及準備，健保署也承諾，明年會盡早通知，讓大家作業順利。

醫改會執行長林雅惠說，健保署鼓勵基層診所周末開診，周日、國定假日開診加碼，但長年下來，診所周日開診率只有二成，且診察費、藥事服務費齊頭式加碼，但急診壅塞多出現在大醫院，呼籲健保署應把「錢用在刀口上」。傳染病透過科技工具可提前預測，政府應強化預測，提出應變機制。

健保署 出國旅遊 過年

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