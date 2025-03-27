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4月徵文主題：我在急診的日子

聯合報／ 本報訊

急診壅塞已成日常，看病、待床都需等上一段時間，你及親友是否遇過類似困境，當下如何紓解鬱悶情緒？或幸運受到醫事人員貼心照護，度過難關，歡迎來信分享自身經驗。

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