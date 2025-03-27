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30年來最大缺藥潮？藥界籲縮短藥品入庫效期

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
藥界建議，將各大聯標藥品的入庫效期，從「8個月降至5個月」，讓廠商能加大庫存量，因應物流或原料短缺時能有足夠的貨源供應。示意圖。聯合報系資料照
藥界建議，將各大聯標藥品的入庫效期，從「8個月降至5個月」，讓廠商能加大庫存量，因應物流或原料短缺時能有足夠的貨源供應。示意圖。聯合報系資料照

因全球原物料短缺，通膨及人工成本上漲等因素，恐引爆卅年最大缺藥潮。部分醫院藥品採購時要求有效期限必須 在一年以上，藥業建議，調整採購藥品有效期限縮短為五至八個月以上，避免缺藥。衛福部食藥署表示，藥品只要在效期內都可使用，希望以病人為核心來思考，對於廠商和醫院間的契約，食藥署予以尊重。

近年藥物短缺影響民眾健康，尤其生理食鹽水、點滴注射液全台大缺貨，嚴重程度甚於缺蛋。包括台北市西藥代理商業同業公會、台灣製藥工業同業公會等八大藥業，自去年十月起，陸續發函至公立醫院聯標院所，建議審酌修訂藥品集中採購契約內容。

藥界代表說，將各大聯標藥品的入庫效期，從「八個月降至五個月」，讓廠商加大庫存量，因應物流或原料短缺時，有足夠貨源，解決藥品供應不穩定，並取消因效期不足造成的高額罰款

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示支持，疫情後全球藥品原物料匱乏，缺藥是醫藥界共同困擾，藥商爭取進入醫院藥庫效期五至八個月以上是合理的。衛福部食藥署長姜至剛表示，藥品在效期內都可以使用，除非儲藏環境很差，但國內多數醫院環境應該不會造成疑慮。

新光醫院副院長洪子仁表示，此議題涉及藥品安全、供應穩定與經濟現實，必須取得平衡，縮短藥品採購效期門檻，不是放鬆對品質要求，而是應對當前困境的權宜之計。只要「有效期內使用」原則不變，再搭配嚴格監控與彈性機制，其實更能保障供應穩定。

藥界人士指出，目前藥品都通過相關規範，「理論上到最後一天都是有效的」，希望市立醫院、軍醫院、部立醫院等公立醫院都可以調整，藥品效期多半只有二年，扣掉生產後的化驗等時程，可能只剩一年多，若因效期過短而被拒收，造成缺貨，非病人之福。

罰款 衛福部 食藥署

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