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健康你我他／早安圖像圖鑑 串起同好興趣
網路改變了人與人之間的互動模式，買郵票、寫信、寫卡片，已成生活的稀有、久遠的回憶。保存信件、卡片，蒐集蓋有各地郵戳郵票的樂趣，也漸漸淡遠。所幸有早安圖，傳遞生活美好。
去年加入了學校志工行列，群組裡的網綠，一早都會上傳自家的植物：色彩多樣的合果芋、翠綠的鐵線蕨、可愛山烏龜…，應觀眾要求，就像電子版植物圖鑑，張張都值得下載收藏，更有觀眾開始請教栽種的方法。
莉姊早安圖是群組亮點：坐上貓纜的橘貓、草地散步的虎斑貓、櫻花樹上打盹的奶牛貓，她收養了五隻流浪貓。運用編輯軟體，莉姊將愛貓們貼到踏青照裡，彌補不能帶著愛貓走跳的遺憾。
有天陽台陽光燦爛、海棠紅艷。受莉姊啟發，我拿收藏的戽斗無尾熊一起入鏡上傳，有夥伴打聽這可愛的公仔哪來的？
經由作者暖心巧手，集結成群的早安圖，蒐羅各式各樣生活面貌、呈現夥伴們少為人知的一面，真是一冊廣度、溫度兼具的生活繪本。
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