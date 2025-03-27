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清明掃墓防恙蟲 今年已9例

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

恙蟲病即將進入盛行期 製表／元氣中心
恙蟲病即將進入盛行期 製表／元氣中心
清明連假即將到來，民眾到野外掃墓或出遊機會增加，接觸草叢機會大增，衛福部疾管署提醒，小心恙蟲病。今年至三月廿四日，恙蟲病確定病例累計九例，感染地以花東地區的六例為多，由於被恙蟲叮咬後，若沒有經過適當的治療，死亡率高達百分之六十。

疾管署發言人曾淑慧說，我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示，通報數自四至五月開始上升，六至七月達高峰，於東部及離島地區感染病例數較多。衛福部疾管署監測顯示，目前恙蟲病確定病例累計九例，雖然累計病例數低於二○二一至二○二四年同期的十六至卅例，但仍不可輕忽。近期氣溫開始上升，蚊蟲活動活躍，病管制署示警，除了恙蟲病，也要當心登革熱、發熱伴血小板減少綜合症等蟲媒傳染病。依監測資料顯示，今年截至三月廿四日，累計卅九例登革熱確診病例，均為境外移入，多自東南亞國家移入，病例數與二○二四年同期的卅八例相當，但高於二○二一至二○二三年同期的零至十四例。

曾淑慧提醒，清明連假期間若赴郊外掃墓祭祖，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內；並依照標籤指示說明，於衣物及皮膚裸露部位使用政府機關核可含敵避、派卡瑞丁或伊默克成分的防蚊藥劑。

恙蟲 疾管署 登革熱

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