早期肺癌復發率高 輔助療法降低風險

肺癌患者可在手術後考慮接續術後輔助治療，以降低復發風險。圖／123RF 肺癌有台灣新癌王之稱，據統計，第一期肺癌病患接受治療後，五年存活率達九成以上，第二期五年存活率約六成。台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀提醒，雖然早期肺癌病患存活率高，但術後仍有復發風險，特別是帶有EGFR基因突變的病患，一半的患者在五年內會有復發的可能。

許多研究建議，肺癌患者可在手術後考慮接續術後輔助治療，以降低復發風險，當前已有愈來愈多術後輔助治療藥物，如化療、標靶、免疫治療等可供選擇。

2025癌症論壇暨工作坊「精準抗癌 暖心陪伴」將於4月12日、13日舉行，黃俊耀將發表「早期肺癌新契機，術後標靶降低復發風險」，歡迎民眾報名參加。

台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀。記者曾吉松／攝影

開刀後復發 兩年內高峰期

黃俊耀表示，早期病患治療以開刀為主，但癌症就像是一個啟動機關，當身體曾經罹癌，即使開刀、療程結束，未來還是可能面臨癌症復發、轉移風險。根據臨床觀察，兩年內是復發高峰期，以肺癌病患半數以上帶有EGFR突變基因族群為例，無論復發或遠端腦轉移機率都特別高，病患更要定期回診、追蹤，且留意是否有頭痛、認知功能改變等遠端腦轉移徵兆。

近年研究顯示，帶有EGFR基因突變的早期肺癌病患，在開刀切除腫瘤後，若能進行術後標靶治療，可降低疾病復發、腦轉移機率，死亡風險也會降低；另針對ALK基因突變，也有相對應、有效的標靶藥物可用於術後輔助治療，但這類治療方式目前尚未納入健保給付。

黃俊耀也分享，門診中有中年女性病患特別從彰化來台北就診，由於有特定基因突變，手術後接續術後標靶治療，至今情況穩定，維持生活品質。

在黃俊耀所治療的病患中，從年輕人、中年人到老年人都有，他發現年輕患者一旦確診罹患肺癌，癌細胞分化速度往往比較快，但不少年輕或中年病患往往因為工作忙碌等因素，不太願意面對癌症復發議題。對此，他常耐心鼓勵、說明，期待病患可以獲得更好存活率及生活品質。

復發易轉移 定期回診預防

不過，黃俊耀指出，這類術後輔助治療，可能產生皮膚疹及長痘痘等副作用，有些患者會因為這樣拒絕後續治療，覺得開完刀就治癒了，不了解實際上治療目的是要降低復發、轉移的風險。

黃俊耀叮嚀，肺癌病患即使在早期完成手術療程後，也要定期回診、追蹤，主要原因在於一旦復發，很可能就已經出現腦轉移、骨轉移。平常如果出現頭暈、頭痛、走路走不穩，或運動時突然特別喘、睡覺睡到一半感覺到背後骨頭好像有一根針刺過來，或有黃疸、皮膚癢等症狀，建議盡快就醫，進一步找出原因、及早治療。

2025癌症論壇暨工作坊「精準抗癌 暖心陪伴」

論壇時間：

4月12日(六)9時至16時(8時30分開放入場）

4月13日(日)9時至12時(8時30分開放入場）

地點：

政大公企中心A2國際會議中心（台北市大安區金華街187號2樓）

免費報名

工作坊時間：

4月13日(日)14時至16時(兩場擇一參加，13時30分開放入場）

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每場報名費100元

報名：02-8692-5588轉5616、2622