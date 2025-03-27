四接土汙爭議 彭啓明：近期進廠查

協和電廠更新改建計畫（四接）爭議不斷，近日爆出台電疑似隱匿土壤汙染超標。對此，環境部長彭啓明昨表示，已指示由環境部次長與土水領域專家組成專案小組，近期將偕同基隆市環保局至協和電廠查察，且環境部政風也有參與，按揭弊者的方式處理，並協同稽核單位、土汙基管會、外部專家等。

彭啓明強調，自己不是經濟部的小弟，而是保護環境的大哥，會固守裁判的單位。另外也預告，第四次國家氣候變遷對策委員會將在四月廿四日召開，綠色金融、能源將是討論的重點。

守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會等環團日前召開記者會，質疑四接開發案環評書件土汙數據造假、台電隱匿土壤及地下水汙染狀況。

對此，彭啓明昨接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」專訪時表示，目前立委及環團已針對本起事件提告，因此環境部要先弄清台電到底有沒有隱匿，基隆市政府若要進場查土汙，環境部也樂意協助。

彭啓明還提到，因應淨零碳排政策，曾與能源部門共同討論核能減碳效率的可能性，但目前法令修改與朝野共識取得極具挑戰性，再加上核電廠本身的地震斷層、設備老舊風險與高額花費也是推動延役或重啟的重大關卡，因此未將核能列入二○三○、二○三五年減碳路徑的考量中。

彭啓明坦言，即便新型核能技術未來有可能成熟，也難以接續現有電廠除役後的供電空缺，因此不宜誤以為核能可立即解決能源問題。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，接下來還有很多環評案排審，過去這幾起重大開發案件是不得不通過的特例，還是其他案子都會謹守專業來審查，希望彭啓明用實際作為來展現環保大哥的風範，而不是成為說多做少的人。