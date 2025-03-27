隔熱紙會議出包 民團批交部慣犯

交通部研議訂定車窗隔熱紙透光指引，原訂前天邀集學者及路權團體開會議討論，卻因公路局太晚通知而流會。路權團體痛批，這種情況發生多次，根本是技術性干擾。

公路局表示，討論會議將延至卅一日再召開，未來除了寄信，也會輔以其他方式通知。

交通部長陳世凱上月宣布，要檢討並訂定隔熱紙透光率指引，其中前擋玻璃透光率約百分之七十，Ｂ柱後玻璃不規範。不過路權團體認為，前擋風玻璃與前側窗的透光率應維持至少百分之七十以上，制定科學化標準，後側窗與後擋風玻璃的透光率，應依據科學研究制定標準。

交通部原訂前天找相關團體討論，不過路權團體表示，原訂前天開會，但公路局卻直到廿日才發出開會通知，還是以「寄平信」方式，導致到了開會前一天，還有人沒收到通知，因此開會當天多人缺席，最後公路局直接取消會議。

實際上，去年交通部預告修法明定機車外送平台費率公式，邀消基會等團體開會討論，公路局卻直到開會前一天才臨時通知，導致許多人因此無法安排時間或準備資料。

台灣安全駕駛監督聯盟、行人零死亡監督聯盟、下一代人本交通促進會等路權團體發布共同聲明表示，公民團體成員多為普通上班民眾，參與活動都需事先請假，交通部及所屬部門卻已多次用這種技術性手段阻礙民間團體參與，嚴厲譴責這樣的行為。

公路局說，未來在邀請民間團體開會，會多加考量不同單位資訊環境差異性，輔以其他方式複式通知民間團體。