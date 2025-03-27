配合光電政策 農保資格擬放寬

農業部近日要求縣市政府清查農民農保資格，讓不少農民憂心配合政策把地租給光電業者，可能失去農保。對此，農業部長陳駿季表示，六十五歲以上老農不會因光電政策影響農保資格，六十五歲以下者將研議修法，放寬耕作地未達一分地（○點一公頃）的限制。

據了解，農業部透過去年申請天然災害救助的申請人，比對該筆土地的農保被保人，勾稽出地主有無實際耕作的名單。至於農地出租給光電業者，則要釐清地主是否保留至少○點一公頃的實際耕作面積。其中雲林縣清查總人數就多達三千多人，引發不少農民憂心。

農業部長陳駿季昨在立院經濟委員會進行業務報告時指出，為保障配合國家能源政策農民，正研議修農保審查辦法，放寬農保資格。其方向有二，一是依非都市土地使用管制規則，設置再生能源發電設施面積上限六六○平方公尺，於容許設施面積以外維持農業生產者。

此外，配合漁電共生，原農保被保險人的實際從事農業工作面積得不受一分地限制，但其出租的農地，承租者仍需維持農用以符合政策。

陳駿季還提到，現行參加農保應每年實際從事農業工作時間達九十日以上，但考量基層農會實務認定不易，修正以在台天數是否達九十日認定，以避免爭議。

陳駿季強調，六十五歲以下農民只要有一分地的實際耕作面積即可享有農保，而老農的農保資格也不會因光電政策而被影響。近日將發文各地方主管機關暫緩清查，待農保審查辦法修正公告後再據以執行。

立委張啓楷則要求，農民及養殖漁民配合光電政策，但因汙染、廢棄物、環境改變、電場設計及施工等原因而無法實際務農或養殖，導致農民身分被取消，農業部應研議補償機制。