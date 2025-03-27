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宜蘭餐廳疑腹瀉群聚 11人不適

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／連線報導
宜蘭縣繼日前「涮樂和牛」羅東店後，又有市區餐廳被指出現食安問題，衛生局派員採樣稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供
宜蘭縣繼日前「涮樂和牛」羅東店後，又有市區餐廳被指出現食安問題，衛生局派員採樣稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供

宜蘭「涮樂和牛」羅東店日前爆食物中毒案，疾管署檢出諾羅病毒，近日宜蘭市區一間老字號餐廳又傳腹瀉案，宜蘭衛生局昨說，疫調共11人不適，其中1人用餐後立即腹瀉，隔天陸續有其他聚餐成員不適，不排除腹瀉群聚感染。

有民眾表示，23日晚間在宜蘭市區某間餐廳辦2桌，共19人，隔天下午陸續出現發燒、惡心、上吐下瀉等症狀，她個人拉了快20次、吐了兩次，女兒也不舒服，還有其他家人用過餐後出現吐、瀉症狀，年紀最小的才讀國小。

業者指出，當晚共端出滷味拼盤、剁椒石斑、炒米粉等菜色，沒有生食，共有12桌客人，昨已分別致電其他客人，但包含所有員工在內都沒有上吐下瀉，衛生局已採樣員工糞便送驗。

衛生局表示，該家族成員19人用餐、11人不適，派員稽查發現有食材未墊高直接置於地面、地面及作業檯面不潔等6項衛生缺失，已命業者限期改善，列入高關注查核對象。

另外，有民眾表示，3月22日與家人至連鎖韓式料理「涓豆腐」台北大直美麗華店用餐時，發現天花板有老鼠亂竄，其中1人用餐後診斷出急性腸胃炎。業者回應，當日閉店後，已將所有食材廢棄處理，並全店清潔消毒。

北市衛生局指出，昨派員前往稽查，冷凍及冷藏冰箱上方通風口不潔、食品作業區檯面上方不潔等缺失，已責令於29日前改善完畢。

宜蘭 衛生局 食材

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