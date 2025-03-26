打造時光的遠行…華碩捐車捐司機 讓長輩到「稻香」日間上課

台北市65歲以上長者高達23%，已進入超高齡社會，為了照顧長者，台北市衛生局委託台北榮總經營「稻香社區長照機構」，今舉行傳愛感恩活動，感謝華碩文教基金會捐贈長照專車，更培訓專業駕駛林秉鋒擔任志工，幫助長者克服行動不便，接送他們到「稻香社區長照機構」上課，接受日間照顧。

今天的傳愛感恩活動，包括台北市長蔣萬安、台北榮總院長陳威明、關渡醫院院長陳亮恭皆出席。蔣萬安表示，北榮經營稻香非常用心，由頂尖醫學中心的服務及照顧，打造長輩溫暖舒適的第二個家，目前雖處於虧損狀態，但台北榮總一直全力支持，心意無價。陳威明則表示，照顧長輩非常值得，完全願意繼續支持。

「稻香社區長照機構」提供日常照顧服務，但所在地士林、北投區，由於接近陽明山，道路高低起伏不定，如何減少長輩在交通的不便，非常重要。盡力設法協助長輩的陳亮恭指出，除了交通車，駕駛更是重要，駕駛開車時必須了解當地地形，還有些長輩住家可能沒有電梯，如何在安全、順利的情況下接到長輩，都要靠駕駛的功力。

協助長照專車，更培訓專業駕駛，華碩文教基金會執行長魏杏娟說，專車司機不易尋找，目前林秉鋒的編制在華碩，他以志工身分到稻香服務，「這是一個完全創新的模式」。有這樣的起心動念，因她深受陳亮恭「我們希望打造『時光的遠行』，讓長者從家門到日照中心充滿溫度、愛的照顧網絡」感動，希望人與人之間能互助、互愛。

長輩們都叫林秉鋒為林大哥，他曾擔任幼兒園娃娃車司機三年，有感於長輩年齡愈來愈大，想要了解長照，因緣際會成為長照專車的司機，目前已四個月。林大哥說，不同於擔任娃娃車司機時，只聽到孩童嬉鬧聲，現在「老娃娃（長輩）」搭車過程中都和他閒話家常，每天和長輩聊天，非常有意義，他做得很開心。