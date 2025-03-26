醫學會盼治罕病aHUS先給藥後補件 健保署：均優先處裡

罕見疾病「非典型溶血性尿毒症候群（aHUS）」用藥已納入健保給付，但平均須等待一至三個月，兒童腎臟醫學會呼籲，健保署應彈性調整，先用藥後補件，讓患者及時用上救命藥。衛福部健保署表示，健保用藥事前審查平均1至3周，aHUS是特殊案例審查，幾乎一周內完成，已優先處理。

台灣兒童腎臟醫學會理事長邱益煊說，aHUS是補體調控因子突變的罕見疾病，遺傳性aHUS約占6至7成，發生率約為百萬分之1至2，可能在任何年齡發病，但兒童發生率高於成人。與其他罕病不同，aHUS是補體「煞車」故障，往往發病來勢洶洶，嚴重時危及性命。

邱益煊說，當病原體入侵人體，補體調控因子觸發開啟補體系統活化，產生發炎反應，直到擊退病原體。但aHUS個案遇到細菌或病毒感染、懷孕、過敏及其他創傷，因補體關閉系統出問題，造成補體系統持續活化，讓原本應受到保護的正常細胞被攻擊。

邱益煊表示，補體系統失控後會讓血液變成「不定期炸彈」，對全身器官進行無差別攻擊，由於aHUS臨床症狀進展迅速，未及時治療，恐造成器官衰竭，研究指出，半數aHUS患者首次發作後，1個月內就會惡化為末期腎臟病，須長期洗腎，甚至有死亡風險。

目前aHUS傳統支持性療法有血漿置換或腎臟移植，新型治療自費一個月就要100萬元，所幸，長效型補體抑制劑從今年2月起健保給付，但邱益煊說，仍有病人無法及時用藥，罕病認定及健保用藥事前審查平均等待1至3個月，呼籲調整彈性給付，開放急迫個案先用藥後補件。

林口長庚兒童腎臟科主任余美靜說，臨床上曾有一名14歲青少年，因腎衰竭接受腎臟移植後卻排斥，必須洗腎，一度又出現血小板低下，且突然單眼視力模糊，短短一個月內惡化至近乎全盲，期間數度檢測才發現是aHUS，開始用藥治療，但孩子視力再也回不來，感嘆要是能更早用藥就好了。

余美靜指出，器官只要受損就無法恢復原狀，許多先進國家醫學會、期刊建議aHUS患者應盡早用藥，日本研究指出，患者於15天內接受補體抑制劑治療，降低持續洗腎風險；西班牙研究提到，高度懷疑aHUS患者發病24小時內用藥，可爭取最佳療效。

余美靜表示，每1名aHUS個案發作都難以捉摸，「每天都如同走在鋼索上」，由於新藥給付範圍相較核可的適應症限縮，期盼未來針對特殊族群，如孕婦、等待移植的患者、合併免疫相關疾病等可逐步擴大給付，造福更多病人。

罕見疾病非典型溶血性尿毒症候群（aHUS）發病急猛，醫師臨床發現救命藥審查偏慢，籲加速給藥。衛福部回應，設有罕見疾病專案辦公室加速審查，健保署平均1週內完成用藥事前審查。

醫學會建議簡化健保事前審查流程、擴增腎臟切片等其他病理切片作為參考指標，以及對孕婦、待移植患者、合併免疫相關疾病者逐步擴大給付等訴求，衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，暫時還沒有收到相關醫學會提出建議，若有緊急替代必要，醫學會可提議給付規定修改，由專家會議與共擬會討論，而健保用藥事前審查平均1至3周，aHUS是特殊案例審查，幾乎1周內完成，優先處理。

至於罕病認定，學會建議進行罕病通報審查時，基因檢測報告可採後補作法，國健署表示，aHUS個案通報審查訂有審查基準，由相關醫學領域專家所訂定，目前也設有罕見疾病專案辦公室，協助通報及審查事宜，如有新實證可提出，由罕見疾病及藥物審議會的審查委員及專家一定會加速審查，但尚未接到相關意見，有新實證都可以提出。