快訊

國台辦接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列11人名單曝

轉折點到了？台積電出現1043元盤後鉅額交易 這六檔也有

南韓救火直升機罹難…疑被電線絆住墜毀 4次爆炸遭火焰吞沒

醫學會盼治罕病aHUS先給藥後補件 健保署：均優先處裡

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
兒童腎臟醫學會呼籲，衛福部健保署應針對罕見疾病－非典型溶血性尿毒症候群（aHUS）患者給付藥物彈性，調整為先用藥後補件，即時用上救命藥。衛福部健保署表示，aHUS是特殊案例審查，幾乎1周內完成，都會優先處理。聯合報系資料照
兒童腎臟醫學會呼籲，衛福部健保署應針對罕見疾病－非典型溶血性尿毒症候群（aHUS）患者給付藥物彈性，調整為先用藥後補件，即時用上救命藥。衛福部健保署表示，aHUS是特殊案例審查，幾乎1周內完成，都會優先處理。聯合報系資料照

罕見疾病「非典型溶血性尿毒症候群（aHUS）」用藥已納入健保給付，但平均須等待一至三個月，兒童腎臟醫學會呼籲，健保署應彈性調整，先用藥後補件，讓患者及時用上救命藥。衛福部健保署表示，健保用藥事前審查平均1至3周，aHUS是特殊案例審查，幾乎一周內完成，已優先處理。

台灣兒童腎臟醫學會理事長邱益煊說，aHUS是補體調控因子突變的罕見疾病，遺傳性aHUS約占6至7成，發生率約為百萬分之1至2，可能在任何年齡發病，但兒童發生率高於成人。與其他罕病不同，aHUS是補體「煞車」故障，往往發病來勢洶洶，嚴重時危及性命。

邱益煊說，當病原體入侵人體，補體調控因子觸發開啟補體系統活化，產生發炎反應，直到擊退病原體。但aHUS個案遇到細菌或病毒感染、懷孕、過敏及其他創傷，因補體關閉系統出問題，造成補體系統持續活化，讓原本應受到保護的正常細胞被攻擊。

邱益煊表示，補體系統失控後會讓血液變成「不定期炸彈」，對全身器官進行無差別攻擊，由於aHUS臨床症狀進展迅速，未及時治療，恐造成器官衰竭，研究指出，半數aHUS患者首次發作後，1個月內就會惡化為末期腎臟病，須長期洗腎，甚至有死亡風險。

目前aHUS傳統支持性療法有血漿置換或腎臟移植，新型治療自費一個月就要100萬元，所幸，長效型補體抑制劑從今年2月起健保給付，但邱益煊說，仍有病人無法及時用藥，罕病認定及健保用藥事前審查平均等待1至3個月，呼籲調整彈性給付，開放急迫個案先用藥後補件。

林口長庚兒童腎臟科主任余美靜說，臨床上曾有一名14歲青少年，因腎衰竭接受腎臟移植後卻排斥，必須洗腎，一度又出現血小板低下，且突然單眼視力模糊，短短一個月內惡化至近乎全盲，期間數度檢測才發現是aHUS，開始用藥治療，但孩子視力再也回不來，感嘆要是能更早用藥就好了。

余美靜指出，器官只要受損就無法恢復原狀，許多先進國家醫學會、期刊建議aHUS患者應盡早用藥，日本研究指出，患者於15天內接受補體抑制劑治療，降低持續洗腎風險；西班牙研究提到，高度懷疑aHUS患者發病24小時內用藥，可爭取最佳療效。

余美靜表示，每1名aHUS個案發作都難以捉摸，「每天都如同走在鋼索上」，由於新藥給付範圍相較核可的適應症限縮，期盼未來針對特殊族群，如孕婦、等待移植的患者、合併免疫相關疾病等可逐步擴大給付，造福更多病人。

罕見疾病非典型溶血性尿毒症候群（aHUS）發病急猛，醫師臨床發現救命藥審查偏慢，籲加速給藥。衛福部回應，設有罕見疾病專案辦公室加速審查，健保署平均1週內完成用藥事前審查。

醫學會建議簡化健保事前審查流程、擴增腎臟切片等其他病理切片作為參考指標，以及對孕婦、待移植患者、合併免疫相關疾病者逐步擴大給付等訴求，衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，暫時還沒有收到相關醫學會提出建議，若有緊急替代必要，醫學會可提議給付規定修改，由專家會議與共擬會討論，而健保用藥事前審查平均1至3周，aHUS是特殊案例審查，幾乎1周內完成，優先處理。

至於罕病認定，學會建議進行罕病通報審查時，基因檢測報告可採後補作法，國健署表示，aHUS個案通報審查訂有審查基準，由相關醫學領域專家所訂定，目前也設有罕見疾病專案辦公室，協助通報及審查事宜，如有新實證可提出，由罕見疾病及藥物審議會的審查委員及專家一定會加速審查，但尚未接到相關意見，有新實證都可以提出。

健保署 患者 腎臟病

延伸閱讀

安成生技罕病新藥AC-203二／三期臨床17國收案 積極拚授權

降低急診塞壅 健保獎勵診所、藥局年節營運加碼常態化

罕病aHUS救命藥審查慢 健保署：平均1周內完成

罕病患憂淪醫療人球 健保署長石崇良曝最貴部分已保障

相關新聞

30年最大缺藥潮來襲？ 藥界盼縮短各聯標藥品入庫效期

因全球原物料短缺，通膨及人工成本上漲等因素，恐將引爆30年最大缺藥潮。八大藥業建議，調整採購藥品有效期限，從原先的一年，...

明高溫飆36度！周五起驟降逾10度 清明連假天氣曝光

受到西南風影響，明天天氣會更熱，高溫上看36度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周五起變天，鋒面通過、冷空氣南下，北台灣率先...

降低急診塞壅 健保獎勵診所、藥局年節營運加碼常態化

避免年假期間醫院急診壅塞，衛福部健保署鼓勵基層診所、藥局開診，今年診察費、藥事服務費加碼三成，健保會昨通過動支「調節非預...

行政院穩定物價小組決議 關鍵原物料減稅延長半年

清明時節即將到來，行政院副院長鄭麗君今天主持「穩定物價小組」會議，會中決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至今年9月底。同時，...

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

每年農曆三月瘋媽祖，2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香確定於國曆4月4日（農曆3月7日）晚間10點45分起駕，並預計於國曆4月13日（農曆3月16日）回鑾，全程9天8夜，遶境路線將經過台中、彰化、雲林與嘉義，全程總距離達340公里。聯合新聞網整理出進香路線、時間日期、駐駕地點、參加注意事項、交通管制等，帶你輕鬆朝聖。

醫學會盼治罕病aHUS先給藥後補件 健保署：均優先處裡

罕見疾病「非典型溶血性尿毒症候群（aHUS）」用藥已納入健保給付，但平均須等待一至三個月，兒童腎臟醫學會呼籲，健保署應彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。