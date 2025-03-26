行政院穩定物價小組決議 關鍵原物料減稅延長半年

清明時節即將到來，行政院副院長鄭麗君今天主持「穩定物價小組」會議，會中決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至今年9月底。同時，農業部也說明，香蕉及木瓜等水果隨著近期氣溫回暖，產能已逐步回復，價格已較2月回跌，預計5月將穩定供應，整體水果價格可望持續回穩。

行政院指出，去年以來，國際農工原物料逐步回穩，但仍有多項於過去9個月來的進口均價高於降稅前均價，且奶油、冷凍牛肉等部份品項價格仍然較高。鄭麗君表示，考量國內外食費、食物類漲幅及房租年增率仍相對偏高，加以國際經貿情勢仍具高度不確定性，綜合考量各面向因素，為穩定民生物價，原實施第14波減徵關鍵原物料稅負措施至本年3月底，會議決議啟動第15波措施，延長至本年9月底，以減輕國內業者營運負擔：

減徵項目包括：免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅。免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半。汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥(卜特蘭一型)貨物稅減半。

鄭麗君也要求經濟部、農業部持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施的政策原意。

另一方面，因應清明時節到來，行政院也要求農業部及經濟部等相關單位，密切掌握清明祭祖常用的牲禮、供品等應節物資價量情勢，確保滿足國人需求。針對民眾關心水果價格上漲一事，農業部說明，香蕉及木瓜等水果主要受去年連續颱風豪雨導致產區災損且復耕期長，惟近期氣溫回暖，產能已逐步回復，價格已較2月回跌，預計5月將穩定供應，整體水果價格可望持續回穩。