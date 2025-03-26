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消基會憂流感仍在 籲延長疫情監控至清明連假後

中央社／ 台北26日電
疾管署25日綜合評估流感脫離流行期，不過消基會今（26）日表示，自去年12月以來，流感蔓延速度令人擔憂，呼籲延長疫情監控至清明連假後。示意圖／ingimage
疾管署25日綜合評估流感脫離流行期，不過消基會今（26）日表示，自去年12月以來，流感蔓延速度令人擔憂，呼籲延長疫情監控至清明連假後。示意圖／ingimage

疾管署25日綜合評估流感疫情下降，脫離流行期。不過消基會今天表示，自去年12月以來，流感蔓延速度令人擔憂，清明連假人流往返頻繁，呼籲延長疫情監控至清明連假後。

對此，衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天回應中央社記者表示，不論清明節前後、有沒有脫離流行期，疾管署都一定會持續監測流感疫情變化。

消費者文教基金會引述衛福部疾病管制署25日發布的資訊指出，18到24日新增24例流感併發重症病例，11例死亡；以及從去年10月1日至昨天，累計1176例流感重症病例，顯示流感仍在流行期。

消基會並說，疾管署每週二所發布的重大疫情監測計畫，已成為民眾掌握疫情的參考資料，除可提高民眾防範意識，也能進一步降低感染風險；又疾管署已將公費流感抗病毒藥劑的使用條件延長至今年3月31日，適用於「有類流感症狀，且家人、同事或 同班同學有類流感發病者」，藉此減少重症病例和死亡人數的發生。

消基會建議，清明連假期間人流南來北往，建議疾管署考慮將監測計畫，以及擴大公費流感抗病毒藥劑的使用條件，延長至清明連假之後，以有效提醒民眾保健的重要性，使感染者及時獲得診治，促進健康恢復，也能緩解急診壓力。

疾管署發言人曾淑慧回應表示，不論清明節前後、有沒有脫離流行期，疾管署都一定會持續監測流感疫情變化；至於國內疫情狀況，綜合評估類流感門急診就診人次、流感重症病例數及實驗室監測資料，目前國內流感疫情，呈現下降趨勢，且已經脫離流行期。

曾淑慧也提醒，雖然國內流感疫情呈下降趨勢，民眾仍需注意流感重症的風險，如有呼吸困難、呼吸急促等，類流感重症危險徵兆要儘速就醫，以減少重症和減少死亡。至於公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件，目前適用至3月31日止，仍會持續視國內疫情變化評估是否有延長需要，對於通報流感併發重症等7類對象，則全年都有提供抗病毒藥物。

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