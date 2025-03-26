第四次氣候變遷委員會4月24日召開 能源為討論重點

近期核能議題與碳費制度常被各界討論，彭啓明昨於網路節目受訪表示，早期的核電廠並未納入環評範圍，但除役與儲存設施則屬於環境部需參與的範疇。另也預告，第4次國家氣候變遷對策委員會將在4月24日召開，綠色金融、能源將是討論的重點。

彭啓明昨天在CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」受訪指出，因應淨零碳排政策，自己曾與能源部門共同討論核能減碳效率的可能性，但目前法令修改與朝野共識取得極具挑戰性，尤其是關乎「核安法」的修法。此外，核電廠本身的地震斷層、設備老舊風險與高額花費也是推動延役或重啟的重大關卡，因此未將核能列入2030、2035年減碳路徑的考量中。

彭啓明坦言，許多民眾認為修法後便可解決問題，但實際上後續還有更多難關要突破。即便在國際間有些國家將核能視為擴建項目，但也有國家選擇停止發展核能，台灣在當前條件下推動核能面臨複雜科學問題與高額成本，若要進行延役或重啟，尚需整體社會建立共識與科學依據。

彭啓明指出，對於新型核能技術如小型模組化反應爐（SMR），美國最快的SMR項目預計2030年才能投入商轉，目前開發成本已達105億美元，但僅能供應幾百MW，若台灣採行類似計畫，時程與成本同樣不容小覷，即便新型核能技術未來有可能成熟，也難以接續現有電廠除役後的供電空缺，因此不宜誤以為核能可立即解決能源問題。

彭啓明昨天在CG6014公司治理制度評量的專題演講也預告，第4次國家氣候變遷對策委員會將在4月24日召開，綠色金融、能源將是討論的重點。