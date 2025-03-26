明高溫飆36度！周五起驟降逾10度 清明連假天氣曝光

受到西南風影響，明天天氣會更熱，高溫上看36度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周五起變天，鋒面通過、冷空氣南下，北台灣率先變冷，高溫下降逾10度，各地也開始有降雨，後續華南水氣接力，周六至下周一北部、宜蘭雨最大；至於下周四開始的清明連假期間，水氣仍偏多，北部、東部、中南部山區有降雨機會。

曾昭誠說，明（27日）天氣與今天差不多，各地晴到多雲，僅中南部山區有零星短暫陣雨，恆春半島有短暫陣雨，周五（28日）鋒面通過，氣溫開始下降，各地降雨機會提高，迎風面的北部、基隆北海岸有較多局部短暫陣雨或雷雨，東半部有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，也就是說，周五全台都有下雨機會。

這樣的天氣狀態將持續到周六（29日）白天，鋒面通過後東北季風增強，周六晚間受華南雲雨接力影響，降雨範圍擴大且影響時間持續到下周一（31日），幾乎全台都有降雨機會，中部以北、東半部、恆春半島、南部山區有局部短暫雨，尤其北部、宜蘭有較大雨勢，周六至下周一期間降雨量最大。

下周二（4月1日）仍有降雨機會，但雨勢趨緩，主要受到東北季風影響，降雨範圍剩北部、東半部、恆春半島、中南部山區，其他地區為多雲的天氣。

溫度方面，曾昭誠表示，明天高溫會再飆高，體感再熱一點，南部近山區可接近35度，其他地區白天高溫均在30度以上；由於明天西南風較強，台東太麻里、大武會出現焚風的機會，高溫上看36度。

周五冷空氣南下，溫度開始下滑，北台灣率先降溫，北部、宜蘭高溫降到20至22度，與周四相比落差很大，中南部影響較小，高溫仍有28至30度。

曾昭誠提及，這波降溫並非冷空氣特別強，而是溫度落差大，偏南風帶來的高溫轉為北風，影響夜間、清晨並帶來低溫，天氣感受上雖不到冷，但也沒這兩天這麼熱。

曾昭誠說，北部、宜蘭降溫從周六開始持續到下周三（4月2日），夜間、清晨低溫僅15、16度，中部17至19度，中南部在周五時溫度還不受影響，但周六至下周三白天高溫，會從30度以上降到25度。

至於清明連假的天氣，曾昭誠指出，下周二至下周六（4月3日至4月6日）東北季風減弱，這段期間溫度會再回升，但附近水氣也偏多，北部、東半部、中南部山區有降雨機會，大致為多雲且水氣偏多的天氣型態。