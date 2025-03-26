闖關環評失敗 芳苑鋐威陸域風電仍被認定不應開發

環境部環評大會今天舉辦「彰化芳苑鋐威風力發電計畫」，本案經環評委員綜合考量，判斷本案對自然環境、生態及當地居民權益有顯著不利影響，因此仍被認定不應開發。

本案開發單位為鋐威能源股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部，本計畫基地位於彰化縣芳苑鄉內陸區域，開發區位非屬近岸之風場，於芳苑鄉福海段、芳埤段、芳墘段等4筆地號設置4部風力機組，風機單機裝置容量約3百萬瓦(MW)，總裝置容量約15百萬瓦（MW）。

上次初審時地方居民便透過聯合聲明指出，鋐威公司在其環評說明書的訪談紀錄與事實不符，痛批涉及偽造；環評委員當時也表示，風機設置上也應有科學基礎證明沒有影響，選址建議應重新考慮，因此本案經建議不應開發，並於今天環評大會審查。

彰化縣育華國小家長會長林清波今天指出，本次鋐威能源公司雖然將風機設置位置與學校的距離由480公尺改為600公尺，但風機運轉仍將產生低頻噪音、風切聲與陰影閃爍效應，嚴重干擾學童學習與居民生活。環評小組會議今年1月22日已建議本計畫不應開發，因此應永久停止本區域陸域風機開發案，讓居民與學童擁有不受干擾的生活與學習環境。

芳苑鄉公所主秘林茂舜說，芳苑鄉公所尊重芳苑鄉民代表會的決議，也支持大多數的民意，鄉民不是反對國家綠能發展，而是基於捍衛家鄉農業、農地及居民生存權益，反對風機錯誤選址，在國家的綠能政策下，芳苑鄉儼然已成為風光大鄉，也嚴重影響學童的受教權、農民的身心健康、畜牧業的產值及村民的日常生活。

環評委員認為，本案風機設置及纜線路徑的土地位於一般農業區及鄰近特定農業區，現況仍從事農業生產，且開發基地位於土壤液化高潛勢區、嚴重地層下陷地區及連續24小時降水500毫米淹水潛勢區域範圍內，風機衝擊區發現有彩鷸、燕鴴、黑翅鳶等保育類鳥類及高頭蝠等，對保育類或珍貴稀有動物有顯著不利影響。

另有環委指出，本案風機設置位置緊鄰育華國小、華德福實驗國中小學及民宅等，周邊亦有多處畜牧場飼養家禽及家畜，其營運期間產生的噪音、振動及眩影對敏感受體有顯著不利影響，雖開發單位所提相關環境保護對策及環境監測計畫，但經審查認定不足以達到預防及減輕開發行為影響，因此本案經認定不應開發。

不過環境部說，開發單位依環境影響評估法規定得另提替代方案送審，但假如就原地點重新規畫時，不得與主管機關原審查認定不應開發的理由牴觸。