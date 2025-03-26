柏林愛樂12把大提琴巡演來台 24張商務艙機票伺候

頂著柏林愛樂母團光環，柏林愛樂12把大提琴將再度訪台，曲目涵蓋古典與跨界，展現大提琴豐富音色；不變的是這次仍然需要24張商務艙機票，才能讓團員將心愛的大提琴隨身攜帶。

根據弦外之音團發布的新聞資料，「柏林愛樂12把大提琴」來自柏林愛樂這個顯赫身世，實現了室內樂編制的夢幻組合，並運用多種運弓法以及演奏各種音樂，範疇廣泛而多元。除了古典曲目之外，跨界改編作品也深受歡迎。成軍至今，不少重新編曲的演奏風格反而超越原曲，堪稱跨界經典大團。

弦外之音團長也是大提琴張正傑今天接受中央社訪問時表示，沒有一個樂團比請柏林愛樂12把大提琴訪台平均成本更高的，這個團體一出門雖然只有12個人，但卻要24張商務艙機票，因為他們重要的另一半大提琴都必須緊緊跟隨。

張正傑表示，這次柏林愛樂12把大提琴將從東京飛往台北，演出之後再從台北飛往首爾，都是分2班飛機，「因為沒有那麼多商務艙，即使有，也不是每個商務艙位置都可以放大提琴，這是旅途安排首要考量。」

柏林愛樂12把大提琴誕生於1972年一場奧地利的廣播錄音，當時在奧地利薩爾斯堡的莫札特音樂廳首演，坐在第一排的指揮帝王卡拉揚（Herbert von Karajan）聆聽時偷偷打拍子，非常驚訝柏林愛樂12把大提琴的演出不用指揮就可以拍點正確，還能保有音樂的深度，首演一炮而紅。

柏林愛樂12把大提琴也被授予可以運用柏林愛樂冠名許可，成為柏林愛樂樂團唯一正式認可的子團，至今團隊已進入第3代，每次亞洲巡演，各國樂壇必搶，台灣這次成功獲得3場演出額度，北中南都可以聽得見。

張正傑表示，今年在與樂團討論曲目過程中，仍以古典與跨界為主軸，除了巴西作曲家維拉-羅伯斯的「巴西的巴哈」、捷克作曲家德弗札克的「斯拉夫舞曲」之外，也將帶來法國香頌「玫瑰人生」、電影配樂「鐵達尼號」以及爵士風格的「德弗札克在搖擺」等，展現大提琴多變面貌。

「2025柏林愛樂12把大提琴訪台音樂會」將於7月14日在台北國家音樂廳，7月15日在台中國家歌劇院大劇院，7月16日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，3月27日起開賣。