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新北淡水馬偕醫院靈性探索卡 感受情緒照顧心靈健康

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
馬偕紀念醫院開發靈性探索卡，協助工作者更有效地引導案主探索其靈性需求。 圖／紅樹林有線電視提供
馬偕紀念醫院開發靈性探索卡，協助工作者更有效地引導案主探索其靈性需求。 圖／紅樹林有線電視提供

為了幫助助人工作者，例如心理師、社工師、輔導教師等，在平時工作幫助大眾心靈的同時，能夠有更好的輔助工具，由馬偕紀念醫院院牧部開發一套「靈性探索卡」，並於日前淡水馬偕醫院舉行「聆聽靈性、與卡會遇」發表會。這套卡牌基於院牧部牧團多年實務經驗，系統性整理臨床常見的靈性議題，再以精心設計的圖文呈現，成為一套專為助人工作者開發的專業輔助工具。

淡水馬偕醫院副院長洪大川強調，人與神、人與人之間關係的和諧是全人健康的要件。使用者可用於團體破冰遊戲、默想、討論及分享，藉此認識靈性範疇、探索靈性狀態與需求，以系統性整理了助人場域中常見的靈性議題，透過精心設計的圖文組合，協助工作者更有效地引導案主探索其靈性需求。

馬偕紀念醫院院牧部關懷師陳積懿表示，「靈性探索卡」是專為助人工作者開發的專業輔助工具，每張卡片都經過馬偕院牧團隊審慎研發，確保其實務應用價值。卡片融合臨床經驗與靈性關顧理論，適用於多元助人情境，能輕易整合到助人工作者現有的工作模式中。透過「靈性探索卡」，被照顧者能在日常生活中，從感受、情緒、情感等層面思索生命的意義，她也期盼社會大眾能更了解靈性健康的重要性。

淡水 馬偕醫院

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