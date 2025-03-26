快訊

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

跌不停…這檔吞第8根跌停、逾1.4萬張排隊賣不掉 網驚：真的慘

三總中西醫合助6旬婦甩腸皮瘻管 進食不再側漏

中央社／ 台北26日電

1名60多歲女性卵巢癌術後併發反覆性腸皮瘻管，每吃東西就「側漏」只好不斷禁食，苦不堪言。三總中醫師團隊選用合適中藥材輔助西醫治療，有效抑制發炎、促進腸道修復，未再復發。

三軍總醫院中醫部醫師林健蓉今天在記者會分享這名個案治療歷程。她會前受訪時表示，卵巢癌術後併發反覆性腸皮瘻管罕見，從醫多年鮮少遇到，主要是因這名患者經歷太多次手術、治療，雖然是跟死神搏鬥過程必須，但可能是「運氣比較不好」，導致狀況更加棘手。

林健蓉解釋，腸皮瘻管是一種腸道和皮膚之間異常的通道，常發生於惡性腫瘤手術後，以這名60多歲卵巢癌患者為例，總共進行4次手術、3個化療的療程，另外還有標靶、放療等，2023年初因術後腸道吻合部位破裂及滲漏出現腹內膿瘍，造成敗血症與右下腹部腸皮瘻管。

當時這名患者只要一吃東西，食物就會從皮膚表層「漏出來」，且吃越多、漏越多。林健蓉說，於是患者只得禁食，靠靜脈營養來維持身體所需養分，因腸皮瘻管反覆發作，最長一次甚至禁食4個多月，生活大受影響，體力更是每況愈下。

2023年10月間，這名患者第3度腸皮瘻管裂開，在禁食期間因泌尿道感染來到三總住院治療，正好患者的妹妹是林健蓉病人，輾轉牽起這段醫病關係，同年12月25日展開中西醫共同照護。

林健蓉簡報說明，團隊以抑制發炎、促進腸道修復為目標，選用適當藥材，因評估針灸無法達到療效，先服用煎藥為主，療程開始1個月後明顯好轉、4個月後恢復正常飲食，後續持續服用科學中藥3個月以鞏固療效，至今未再發生腸皮瘻管裂開狀況；此外，2024年10月的腹部CT檢查顯示，患者狀況良好，無卵巢癌復發跡象。

媒體詢及，照護期間若有其他狀況是否需要停止中藥。林健蓉說，曾因患者發生2次泌尿道感染，服用抗生素治療，故調整中藥用藥，協助控制感染狀況，強調用藥還是得配合個案狀況，無法一概而論。

林健蓉表示，從這名個案成功經驗，顯見中醫藥在處理複雜外科併發症的潛力，及中西醫結合模式在提升患者整體療效上的優勢，相信對其他癌症治療同樣有幫助。

中藥 卵巢癌 患者

延伸閱讀

被指迫害人權 劉世芳：虛心受教、不針對個案回應

陸配亞亞涉鼓吹武統離境 移民署：其他個案也須遵守法規

「涮樂和牛」宜蘭店食品中毒增至82人 衛生局：復業無時間表

不同於其他蔬菜水果 研究指每天1顆柑橘減少憂鬱症20%風險

相關新聞

明高溫飆36度！周五起驟降逾10度 清明連假天氣曝光

受到西南風影響，明天天氣會更熱，高溫上看36度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周五起變天，鋒面通過、冷空氣南下，北台灣率先...

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

每年農曆三月瘋媽祖，2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香確定於國曆4月4日（農曆3月7日）晚間10點45分起駕，並預計於國曆4月13日（農曆3月16日）回鑾，全程9天8夜，遶境路線將經過台中、彰化、雲林與嘉義，全程總距離達340公里。聯合新聞網整理出進香路線、時間日期、駐駕地點、參加注意事項、交通管制等，帶你輕鬆朝聖。

趙駿亞再傳家暴！失控痛毆吳婉君 專家揭「恐怖情人」6大特點

藝人趙駿亞又爆失控動手打女友，他與八點檔女神吳婉君傳出多次緋聞，雖然雙方皆未正面認愛，但是女方控訴家暴，已經驗傷並赴警局...

高雄警稱無法可罰！行人過馬路擋救護車還比中指 交通部澄清

再傳行人「帝王條款」爭議，一名行人22日於高雄楠梓區穿越馬路時，未禮讓正在執勤的救護車，甚至疑似救護車駕駛比中指，惡劣行...

闖關環評失敗 芳苑鋐威陸域風電仍被認定不應開發

環境部環評大會今天舉辦「彰化芳苑鋐威風力發電計畫」，本案經環評委員綜合考量，判斷本案對自然環境、生態及當地居民權益有顯著...

才3月底已熱昏頭…4縣市明高溫上看36度 台東注意焚風

中央氣象署今下午5時27分發布高溫資訊，影響時間持續到明天，告警縣市包含台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。