微光馬祖串聯4鄉5島 玩生存遊戲、享老酒冰沙

觀光署馬祖國家風景區管理處串聯4鄉5島，規劃「2025微光馬祖系列活動」，透過不同的系列活動，包括朝聖媽祖、玩生存遊戲、享老酒冰沙等。

馬管處今天台北舉行「2025微光馬祖系列活動」記者會，希望打造馬祖除了藍眼淚外，更是一年四季都精彩的慢活島嶼，現場也展示老酒冰沙等冰品。

馬管處長洪志光說，微光馬祖融合了不同的光活動，五大亮點有「佛光」、「奇光」、「潛光」、「鐳光」及「曙光」，以微光之旅創造更多元的馬祖觀光魅力。

不同的光系列中，引人注目的是「奇光」，馬管處將於7月11日在南竿北遊憩區辦理「微光音樂會」，除了有知名歌手和團體輪番表演外，周邊的微光市集推出多款馬祖特色美食，並配合觀光署仲夏節「吃冰」主題，推出「阿兵哥大集合」，邀民眾享用老酒冰沙、高梁酒冰淇淋等特色冰品。

另一道「鐳光」是邀民眾體驗馬祖戰地文化，今年擴大辦理鐳戰生存遊戲，從9月13日至26日，連續14天開戰，包括闖關、精神喊話、定點打靶等。

馬管處微光系列活動將由「佛光」揭開序幕，因馬祖境天后宮擁有媽祖得道昇天的靈穴，每年農曆3月23日都會按照古禮安排系列活動，恭祝媽祖聖誕。

還有一道「潛光」，將於今年7、8月每週五、六、日，於馬祖4鄉5島輪流演出，邀各大學音樂系或音樂社團學生、街頭藝人，為馬祖注入更多青春活力。

馬祖的迎「曙光」，今年首次登上離島第一高峰北竿壁山，極受好評，已相約2026年再次登山迎第一道晨曦。