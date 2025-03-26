美麗華「涓豆腐」驚見老鼠天花板亂竄 北市衛局今稽查未發現

連鎖韓式料理「涓豆腐」大直美麗華店傳出食安疑慮，有民眾與家人日前用餐時，發現天花板有老鼠亂竄，用餐後陸續身體不適。台北市衛生局表示，昨日已接獲通報並立案處理，今派員前往稽查，未發現病媒及病媒出沒痕跡，但有衛生缺失，已要求限改。

衛生局表示，民眾反映在大直一家韓式料理用餐後身體不適且用餐區有老鼠出沒，今日派員前往稽查，現場用餐區、食品作業區均未發現病媒及病媒出沒痕跡，也未發現有食材變質腐敗或逾有效日期，食材保存溫度尚符規定。