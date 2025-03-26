聽新聞
0:00 / 0:00
美麗華「涓豆腐」驚見老鼠天花板亂竄 北市衛局今稽查未發現
連鎖韓式料理「涓豆腐」大直美麗華店傳出食安疑慮，有民眾與家人日前用餐時，發現天花板有老鼠亂竄，用餐後陸續身體不適。台北市衛生局表示，昨日已接獲通報並立案處理，今派員前往稽查，未發現病媒及病媒出沒痕跡，但有衛生缺失，已要求限改。
衛生局表示，民眾反映在大直一家韓式料理用餐後身體不適且用餐區有老鼠出沒，今日派員前往稽查，現場用餐區、食品作業區均未發現病媒及病媒出沒痕跡，也未發現有食材變質腐敗或逾有效日期，食材保存溫度尚符規定。
衛生局說，但查有冷凍及冷藏冰箱上方通風口不潔、食品作業區檯面上方不潔等缺失，已責令於3月29日前改善完畢，期屆複查如仍不符規定依違反食安法第8條及同法第44條處6萬至2億元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言