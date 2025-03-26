趙駿亞再傳家暴！失控痛毆吳婉君 專家揭「恐怖情人」6大特點

藝人趙駿亞又爆失控動手打女友，他與八點檔女神吳婉君傳出多次緋聞，雖然雙方皆未正面認愛，但是女方控訴家暴，已經驗傷並赴警局報案，提告傷害。勵馨基金會副執行長何善欣表示，受暴者願意站出來為自己發聲，社會應予以肯定與支持，千萬不要讓自己成為無聲的受害人。

何善欣指出，任何暴力行為都不可以，尤其在親密關係中，只要有了第一次，再發生的可能性極高。她強調，「暴力零容忍」，當發現親密關係有暴力徵兆，一定要勇於求助，避免傷害擴大。而當暴力持續循環時，容易陷入不斷爭吵、傷害、自責、和好，相信施暴者會改變，但其實不然。

何善欣強調，受暴者要勇於對外求助，打破暴力循環模式；有些施暴者對自身長期以來的施暴行為毫無歉意，或不覺得有錯。近年來，政府與相關單位的宣傳，社會大眾對於「家暴」這個詞已不陌生，她說，有親密關係的男女朋友就屬於「家庭暴力防治法」所保護的對象，亦納入保護令適用範圍。

依現行家庭暴力防治法第63-1條，只要兩人以情感或性行為為基礎，發展親密的互動關係，不論是否同居或已經分手，只要年滿16歲的被害人遭對方施以身體或精神上的不法侵害，就可以依家庭暴力防治法的規定，請求警方協助，並向法院聲請保護令。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典指出，分手暴力及恐怖情人屢見不鮮，另一半若在現行關係或分手後造成壓力及恐懼，就應該即時求援、求助專家，或告知身邊親友，也可聲請保護令並尋求相關單位的協助與保護。

許正典表示，恐怖情人是一種人格特質，為了維持關係而在交往過程中會隱藏起來，等到伴侶狀態穩定後，會因為權力控制而開始出現衝動行為。包括言語暴力、完全掌握對方一舉一動，只要不服從，就可能動手傷人或是威脅揭露隱私，甚至以死相逼、惡意騷擾家人，整天生活在不安之中。

許正典提醒，恐怖情人有徵兆可循，出現下列行為時，應該好好保護自己，可以撥打113專線通報家暴防治中心，或撥打110專線報案。

1.情緒反覆無常：容易生氣、激動、動不動就破口大罵，無法掌控情緒。 2.控制欲強：不停查看手機、詢問行程，因為本身的不安全感，要求報告行程。 3.疑心病重：經常懷疑另一半劈腿，不准跟異性講話或見面。 4.有暴力傾向：不論是言語、肢體，很習慣斥責對方，或因不順心而施暴。 5.自我為中心：覺得自己永遠是對的，只要不順從就會有激烈的恨意。 6.生活圈狹窄：生活沒有其他重心，造成自我封閉的個性，不容許失去愛情，什麼事都做得出來，甚至自殘。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線