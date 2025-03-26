戴「3D眼鏡看劇」只到6月底 科博館「立體劇場」轉型
對於許多民眾而言，在國立自然科學博物館戴著3D眼鏡、欣賞立體劇場是一段充滿樂趣的回憶。但是國立自然科學博物館宣佈，已經擁有超過30年的立體劇場，將在今年7月正式轉型，需配戴眼鏡的3D劇場將至6月30日為止。隨著消息出爐，粉絲也表示「謝謝陪伴我們及我的女兒長大」、「在改建前一定再去觀賞，畢竟是童年的回憶」
位於台中市北區的「國立自然科學博物館」，自1986年陸續開放至今，目前規劃有生命科學廳、人類文化廳、地球環境廳等不同展廳，乃是中台灣極具代表性的博物館，陪伴許多學生成長。其中「立體劇場」在1993年落成，最大的特色，就是透過配戴3D眼鏡，欣賞生動的立體影片，獲得許多民眾喜愛，也是許多家庭旅遊台中的特色景點之一。
隨著時代演進，立體劇場在2008年3月引進最新型的全世界最高解析度4K劇場型數位投影系統，2015年6月將已使用達8年之久的SONY 4K投影機老舊設備汰舊更新，2025年7月即將轉型以新型態營運。國立自然科學博物館也於粉絲團公佈，以後入場前就不會發放眼鏡，目前立體劇場的驗票口已經悄悄改頭換面，也是轉型計畫的一部分。
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