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高雄警稱無法可罰！行人過馬路擋救護車還比中指 交通部澄清

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高雄一名行人不僅擋救護車，還朝駕駛比中指。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」
高雄一名行人不僅擋救護車，還朝駕駛比中指。圖／翻攝臉書社團「爆料公社」

再傳行人「帝王條款」爭議，一名行人22日於高雄楠梓區穿越馬路時，未禮讓正在執勤的救護車，甚至疑似救護車駕駛比中指，惡劣行徑令人看傻眼，但警方卻稱目前並無法規規範，未禮讓救護車的行人需開罰；交通部澄清，行人未禮讓妨礙救護車，可依道交處罰條例罰500元罰鍰，倘若導致重傷或死亡結果，則涉及刑法過失至重傷或過失致死罪嫌，以及相關民事賠償責任。

有民眾在臉書社團「爆料公社」上傳行車記錄器影片，從畫面中得知，本月22日晚間6時43分，一名行人穿越高雄楠梓區楠梓新路、建楠路路口時，緩慢步行在行穿線上，這時有一部執勤的救護車正要通過路口，但見行人沒有要禮讓通情，救護車駕駛緊急踩煞車，車身明顯晃了一下，而行人則疑似對駕駛嗆聲，還比中指。

警方表示，現行道路交通管理處罰條例中，並無規範行人未避讓救護車通行得以處罰。警方依影片將通知中年男子到案說明，以釐清事件真相。

針對高雄行人未禮讓救護車，警方稱無法可罰一事，交通部說明，救護車開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務，於道路具有優先通行權，除各類車輛應避讓外，行人過馬路也應禮讓救護車優先通行。

若行人有不禮讓妨礙救護車優先通行，或妨礙其他車輛避讓致生妨礙道路交通運行的情況，依個案具體事實，有違反「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第4款妨礙交通的規定，可處500元罰鍰。

交通部進一步指出，行人若故意以強行、暴力手段來妨礙救護車通過，此種具有惡意的妨礙行為，涉刑法強制或妨礙公務罪的論處；如果傷者因為救護車被阻擋而無法獲得及時救治，因此導致重傷或死亡結果產生，也有再涉及刑法過失致重傷或過失致死罪嫌，以及相關民事賠償責任。

交通部表示，將會持續加強宣導駕駛人及行人均應避讓緊急車輛的觀念，並再次呼籲各類道路使用者，切勿阻礙緊急車輛的優先通行。

交通部 救護車 行人

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