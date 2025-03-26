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空品拉警報！高溫臭氧濃度紅色警示 北部民眾減少室外活動

中央社／ 台北26日電
北部午後高溫、臭氧濃度達「紅色警示」，達到對所有族群都不健康程度，空氣品質拉警報。聯合報系資料照
北部午後高溫、臭氧濃度達「紅色警示」，達到對所有族群都不健康程度，空氣品質拉警報。聯合報系資料照

北部午後高溫、臭氧濃度達「紅色警示」，達到對所有族群都不健康程度，空氣品質拉警報，國健署緊急發布新聞稿，提醒北部民眾，午後儘量減少室外活動，抵禦不良空氣品質。

依環境部空氣品質監測網資料顯示，今天遇高壓迴流，環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，北部空品區為「紅色警示」等級，28日至31日鋒面通過及東北季風增強及影響，轉變為中南部污染物稍易累積。

高溫臭氧濃度達「紅色警示」，可能對呼吸系統具有刺激性，長期接觸易造成咳嗽、氣喘、頭痛及肺部傷害等。國健署長吳昭軍呼籲，北部民眾午後儘量減少室外活動，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，更應改以室內中低強度活動，避免或減少有深呼吸的行為。

吳昭軍提醒，民眾隨時掌握最新健康氣象動態及即時空品數據，瞭解目前所在地的空氣品質及細懸浮微粒即時監測結果，提早因應及預防。提升自我保護力，遠離過敏原及誘發源，注意均衡飲食、身體適當活動伸展等，必要外出建議避開午後高溫時段。

衛生福利部國民健康署說明，造成空氣品質不良的臭氧存在於地面空域，多由機動車輛或工業廢氣排放的氮氧化合物（NOx）和揮發性有機化合物（VOCs），經過太陽照射一系列複雜的光化學反應而產生二次衍生性污染物，對人體健康有危害風險。

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