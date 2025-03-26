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文化部人事異動 實踐大學教授歐陽慧剛接任國台交團長

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
實踐大學音樂學系教授歐陽慧剛接任國立台灣交響樂團團長。圖／文化部提供
實踐大學音樂學系教授歐陽慧剛接任國立台灣交響樂團團長。圖／文化部提供

文化部今天發布新人事，國立台灣交響樂團團長自原任團長劉玄詠去年12月出任駐奧地利大使後，將由現任實踐大學音樂學系教授歐陽慧剛接任，並預計4月1日就任。

文化部長李遠表示，歐陽慧剛是知名的小提琴家及指揮，此次應文化部邀請擔任國台交團長，相信對於國台交未來持續擴大國內古典音樂視野、提升台灣古典音樂躍升國際，將注入強大能量。

文化部介紹，新任國台交團長歐陽慧剛，現任實踐大學音樂學系教授暨交響樂團指揮；曾任實踐大學教務長、民生學院院長、音樂系系主任；也曾受邀於德國巴伐利亞符茲堡交響樂團、國立台灣交響樂團、高雄市交響樂團、台北愛樂管弦樂團、台灣管樂團、樂興之時管弦樂團、喬治亞州立大學管樂團及國立台灣藝術大學交響樂團等，擔任指揮或小提琴演出。

此外，歐陽慧剛同時致力於推展華人作曲家作品，曾指揮首演台灣前輩作曲家郭芝苑歌劇作品〈許仙與白娘娘〉及〈台灣吉慶序曲〉等曲目；應邀赴歐洲巡迴，首演台灣作曲家蕭泰然小提琴協奏曲；2010年擔任我國首位女性作曲家賴孫德芳紀念音樂會指揮等。

李遠表示，歐陽慧剛是白色恐怖受難者歐陽劍華、張常美之子。歐陽劍華、張常美在獄中結識，出獄後結為夫妻，並一路相互扶持，在社會底層積極生活，張常美除支持歐陽劍華以筆揚名海外，也培育4個小孩投入學術、音樂、舞蹈等專業領域。歐陽慧剛便是在這樣的文化藝術書香之家，一路成為知名的音樂家、教育家。

交響樂團 實踐大學 文化部 音樂會

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