聽新聞
0:00 / 0:00
影／芳苑鋐威風力發電開發案環評 居民北上環境部陳情
環境部下午召開環評大會審查芳苑鋐威風力發電開發案，芳苑鄉永興村民前往環境部，帶雞蛋、地瓜、花生等在地農產品到場陳情，籲請環評委員聽見在地聲音，從嚴把關。
芳苑鄉民代表要求風機應距離住戶至少1000公尺，鄰近的兩所學校育華國小及民權華德福國小家長會長也出席表達反對，呼籲守護學童身心健康及受教權，要求中央尊重芳苑鄉代會決議1000公尺不准設置風機，否決芳苑鋐威風機開發案。
彰環盟指出，鋐威修改規畫，5支風機縮減為4支，微幅調整第三支風機位置，重送環評大會排在今日審查，然而芳苑鄉台17線以東已有9支陸域大型風機，根據芳苑鄉代會調查，鋐威第三、四號風機距育華國小不到800公尺，第一號風機距華德福小學不到500公尺，風機葉片旋轉時的陰影、眩光及機器運轉低頻噪音，均嚴重干擾學童上課學習、居民生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言