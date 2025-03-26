影／芳苑鋐威風力發電開發案環評 居民北上環境部陳情

環境部下午召開環評大會審查芳苑鋐威風力發電開發案，芳苑鄉永興村民前往環境部，帶雞蛋、地瓜、花生等在地農產品到場陳情，籲請環評委員聽見在地聲音，從嚴把關。

芳苑鄉民代表要求風機應距離住戶至少1000公尺，鄰近的兩所學校育華國小及民權華德福國小家長會長也出席表達反對，呼籲守護學童身心健康及受教權，要求中央尊重芳苑鄉代會決議1000公尺不准設置風機，否決芳苑鋐威風機開發案。