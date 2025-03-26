3月雪攪局！雪霸雪季服務延長15天 違規將開罰及停權

雪霸國家公園管理處依據中央氣象署最新預報，3月28日起將有鋒面及冷空氣南下，水氣偏多，各地轉為濕冷，目前雪霸園區部分步道積雪結冰未退，雪管處將延長雪季管理與服務相關措施至4月15日。雪管處提醒，雪霸山區日夜溫差極大，且部分步道仍有積雪或結冰，請山友務必留意天氣變化並做好相關準備，維護登山安全。

雪管處表示，今年原定的雪季管理與服務期從1月2日至3月31日，但受到3月中旬的冷氣團影響讓雪霸山區降下少見的三月雪，根據保育工回報，目前雪山圈谷以上步道尚有10至20公分積雪；另外，依中央氣象署最新預報，因此將原定的雪季管理及服務措施延長至4月15日；山友4月1至15日已取得入園許可的資格不受影響，雪管處將另行寄送雪攀裝備及技術自我檢查表提供入園山友注意雪季登山安全及應攜帶雪地裝備，雪管處將於雪山登山口及大霸尖山登山口加強勸導及檢查雪地裝備，屆時請民眾配合。

雪管處指出，受3月中旬降雪與低溫影響，近期高山地區發生多起令人遺憾的雪季山難事件，除讓各地救難人員與直升機頻頻出動救援外，也讓罹難者家屬悲痛不已；提醒大家，雖然山下天氣晴朗且溫度逐漸回升，但近期雪霸保育志工回傳山區照片影像顯示，目前雪山圈谷、雪山主峰頂、聖稜線、大霸尖山等3000公尺以上山區，仍有可觀的積雪量或結冰，短期內不會消退，加上這個周末會有鋒面及冷氣團影響，屆時登山步道將會非常濕滑，請山友調整行程暫緩入山，如確定要入山務必做好雪季登山前的準備，包括預先瞭解山區氣候資訊、攜帶雪地攀登裝備必備的頭盔、冰爪及冰斧，且務必學會正確使用方式，踏穩腳步小心走；千萬不要被這兩天山下溫暖天氣給誤導。