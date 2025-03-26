快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失金額曝光 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳將宣布竹聯幫主卻未現身 「白狼」張安樂友人出面說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

3月雪攪局！雪霸雪季服務延長15天 違規將開罰及停權

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
3月25日雪山主峰周圍積雪仍有15公分以上，雪管處請山友留意山區低溫環境。圖／雪霸管理處保育志工提供
3月25日雪山主峰周圍積雪仍有15公分以上，雪管處請山友留意山區低溫環境。圖／雪霸管理處保育志工提供

雪霸國家公園管理處依據中央氣象署最新預報，3月28日起將有鋒面及冷空氣南下，水氣偏多，各地轉為濕冷，目前雪霸園區部分步道積雪結冰未退，雪管處將延長雪季管理與服務相關措施至4月15日。雪管處提醒，雪霸山區日夜溫差極大，且部分步道仍有積雪或結冰，請山友務必留意天氣變化並做好相關準備，維護登山安全。

雪管處表示，今年原定的雪季管理與服務期從1月2日至3月31日，但受到3月中旬的冷氣團影響讓雪霸山區降下少見的三月雪，根據保育工回報，目前雪山圈谷以上步道尚有10至20公分積雪；另外，依中央氣象署最新預報，因此將原定的雪季管理及服務措施延長至4月15日；山友4月1至15日已取得入園許可的資格不受影響，雪管處將另行寄送雪攀裝備及技術自我檢查表提供入園山友注意雪季登山安全及應攜帶雪地裝備，雪管處將於雪山登山口及大霸尖山登山口加強勸導及檢查雪地裝備，屆時請民眾配合。

雪管處指出，受3月中旬降雪與低溫影響，近期高山地區發生多起令人遺憾的雪季山難事件，除讓各地救難人員與直升機頻頻出動救援外，也讓罹難者家屬悲痛不已；提醒大家，雖然山下天氣晴朗且溫度逐漸回升，但近期雪霸保育志工回傳山區照片影像顯示，目前雪山圈谷、雪山主峰頂、聖稜線、大霸尖山等3000公尺以上山區，仍有可觀的積雪量或結冰，短期內不會消退，加上這個周末會有鋒面及冷氣團影響，屆時登山步道將會非常濕滑，請山友調整行程暫緩入山，如確定要入山務必做好雪季登山前的準備，包括預先瞭解山區氣候資訊、攜帶雪地攀登裝備必備的頭盔、冰爪及冰斧，且務必學會正確使用方式，踏穩腳步小心走；千萬不要被這兩天山下溫暖天氣給誤導。

雪管處並提醒，雪季服務管理期間若未帶雪地裝備且發生登山意外，並足以證明隊伍因登山活動計畫或裝備不全而需要動用救難資源者，雪管處將依國家公園法相關規定，予以停權入園3年處分，如有違規入園、任意變更核准路線或違規紮營，可再處最高3000元，並移請相關地方縣市政府依登山活動管理自治條例處置，請山友務必做好雪季登山準備並將雪地裝備攜帶齊全，更要衡量自身能力與隊伍組成，以全隊安全下山為最高準則，共同努力減少憾事一再發生。

3月23日雪山步道8.7公里處積雪結冰。圖／雪霸管理處保育志工提供
3月23日雪山步道8.7公里處積雪結冰。圖／雪霸管理處保育志工提供
3月23日中央氣象署公布的近期氣象預報圖。圖／雪霸國家公園管理處提供
3月23日中央氣象署公布的近期氣象預報圖。圖／雪霸國家公園管理處提供
3月25日雪管處在雪山登山口進行雪季登山前勸導及柔性裝備檢查。圖／雪霸國家公園管理處提供
3月25日雪管處在雪山登山口進行雪季登山前勸導及柔性裝備檢查。圖／雪霸國家公園管理處提供

山友 雪山 雪霸

延伸閱讀

乍暖還寒 雪霸園區延長雪季管理服務至4月15日

玉山背陽處仍積雪結冰 攀登需雪地經驗及裝備

罕見3月雪易發生山難 太管處籲別為賞景命懸一線

玉山驚傳山難！斷裂登山杖遺留現場 空勤在深谷發現疑失事男女

相關新聞

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

每年農曆三月瘋媽祖，2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香確定於國曆4月4日（農曆3月7日）晚間10點45分起駕，並預計於國曆4月13日（農曆3月16日）回鑾，全程9天8夜，遶境路線將經過台中、彰化、雲林與嘉義，全程總距離達340公里。聯合新聞網整理出進香路線、時間日期、駐駕地點、參加注意事項、交通管制等，帶你輕鬆朝聖。

北部空品紅通通 中醫曝2類人增加、提醒多喝水

環境部指出，今天北部空氣品質區為「紅色警示」等級，代表「對所有族群不健康」。中醫師指出，近期天冷熱溫差大且乾燥的天氣，確...

文化部人事異動 實踐大學教授歐陽慧剛接任國台交團長

文化部今天發布新人事，國立台灣交響樂團團長自原任團長劉玄詠去年12月出任駐奧地利大使後，將由現任實踐大學音樂學系教授歐陽...

影／芳苑鋐威風力發電開發案環評 居民北上環境部陳情

環境部下午召開環評大會審查芳苑鋐威風力發電開發案，芳苑鄉永興村民前往環境部，帶雞蛋、地瓜、花生等在地農產品到場陳情，籲請...

3月雪攪局！雪霸雪季服務延長15天 違規將開罰及停權

雪霸國家公園管理處依據中央氣象署最新預報，3月28日起將有鋒面及冷空氣南下，水氣偏多，各地轉為濕冷，目前雪霸園區部分步道...

李奕德肝癌急轉直下遽逝 醫師籲早期發現才能積極治療

嘉義市議員李奕德父親李漢仁今證實兒子病逝，肝癌發現為時已晚，癌細胞轉移至血管，無法開刀換肝，採取雙免疫治療藥物，肝癌指數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。