李奕德肝癌急轉直下遽逝 醫師籲早期發現才能積極治療

嘉義市議員李奕德父親李漢仁今證實兒子病逝，肝癌發現為時已晚，癌細胞轉移至血管，無法開刀換肝，採取雙免疫治療藥物，肝癌指數從8萬降至4萬，肝癌縮小，但肝功能不佳，又併發感染離世。醫師呼籲肝病早期發現早期治療，可選擇療法較多，康復機率也較高。

大林慈濟醫院腸胃內科醫師周宜群說，台灣有4種常見肝病，B、C型肝炎可抽血發現，酒精性肝炎若有喝酒習慣需定期就醫追蹤，脂肪性肝病包括肥胖、三高疾病，常喝含糖飲料都有可能發生，目前是全球嚴重公衛問題，其他像自體免疫、黃麴毒素等肝病較少見。

周宜群說，B、C型肝炎可透過藥物治療，酒精性肝炎需要戒酒，脂肪肝則要限制攝取糖分及油脂，若在發炎階段還沒肝硬化，戒酒、減糖、減油、減重等都有機會恢復，若已經嚴重肝硬化，每3至6個月要定期抽血、超音波檢查，每年約有3至5%病人會轉為肝癌。

周宜群說，肝癌早期發現可以局部電燒、開刀切除肝腫瘤，若再進一步則是換肝，這些都是治癒性療法；若肝癌進入後期，肝腫瘤尺寸太大、太多顆或轉移至血管，就只能採取緩解性療法，包括栓塞、電療，以及全身性免疫治療或標靶藥物，呼籲早期發現早期治療。