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宜蘭又傳食安事件11人不適 衛生局稽查揪6項缺失

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣繼日前「涮樂和牛」羅東店後，又有市區餐廳被指出現食安問題，衛生局派員採樣稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供
宜蘭縣繼日前「涮樂和牛」羅東店後，又有市區餐廳被指出現食安問題，衛生局派員採樣稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供

宜蘭縣日前爆發新開火鍋店有82人上吐下瀉的疑似食品中毒案件，近日又有網友爆料，與親友共19人在市區餐廳吃完快炒，隔天腹瀉20次也有嘔吐，家人相繼就醫。衛生局派員稽查，疫調共11人不適，其中1人用餐後立即腹瀉，隔天陸續有其他聚餐成員不適，認為不能排除腹瀉群聚感染的可能性，將依發病時序及檢體報告結果綜合研判。

林小姐於在地臉書社群貼文表示，23日晚間在市區某間餐廳辦2桌，共19人，隔天下午陸續出現發燒、噁心、上吐下瀉等症狀，她個人拉了快20次、吐了兩次，嚴重的已經住院，詢問若要通報衛生局需要準備什麼證據。

她受訪時透露，同行共19人用餐，她原本只有拉肚子，昨晚突然頭暈嘔吐，女兒也不舒服，還有住外縣市的家人當天用過餐後出現吐、瀉症狀，年紀最小的才讀國小。

業者指出，當晚共端出滷味拼盤、剁椒石斑、炒米粉等菜色，沒有生食，一桌約5000元；連同林小姐在內，當晚共有12桌客人，今早已分別致電其他用餐客人，包含所有員工在內都沒有上吐下瀉情況。

業者表示，今早10時許衛生局已到現場勘驗採樣，員工個別都採集糞便送驗，待調查結果出爐前請社會大眾不要先入為主，也祝早日康復。

宜蘭縣衛生局表示，接獲診所及民眾通報後，立即錄案派員稽查，初步疫調顯示該家族成員19人用餐、11人不適，其中5人就醫後已返家休息。

衛生局派員到餐廳稽查，發現有食材未墊高直接置於地面、地面及作業檯面不潔、冰箱無溫度監控紀錄、散裝及自製食品無標示識別、食材未覆蓋、沒有食品作業人員體檢報告等6項衛生缺失，已命業者限期改善，並列入高關注查核對象。

宜蘭縣繼日前「涮樂和牛」羅東店後，又有市區餐廳被指出現食安問題，衛生局派員採樣稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供
宜蘭縣繼日前「涮樂和牛」羅東店後，又有市區餐廳被指出現食安問題，衛生局派員採樣稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供
宜蘭縣繼日前「涮樂和牛」羅東店後，又有市區餐廳被指出現食安問題，衛生局派員採樣稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供
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宜蘭縣繼日前「涮樂和牛」羅東店後，又有市區餐廳被指出現食安問題，衛生局派員採樣稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供
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衛生局 食材 餐廳

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