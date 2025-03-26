環境、開發佔優勢 國家發射場確定落腳屏東縣滿州鄉

為建置國家發射場域，國科會耗時半年多評估、舉辦公聽會，後經委員會討論，因在「環境條件」及「開發執行」2項評比勝出，拍板國家發射場域落腳於「屏東縣滿州鄉九棚村」，後續將展開實質規畫及環評作業。

國科會於今舉辦國家發射場域選址作業第四次審查會議。經委員會決議，確認國家發射場域之位址選定為「屏東縣滿州鄉九棚村」。

國科會表示，依照「太空發展法」、「發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法」規定，已於去年8月27日公告「台東縣達仁鄉南田部落」及「屏東縣滿州鄉九棚村」2處為國家發展場的候選場址，並於同年11月30日及12月1日分別辦理候選場址公聽會。另也依「原住民族基本法」等規定，踐行原民諮商同意等各項程序，充份蒐集當地居民意見及地方政府配合辦理之構想。

國科會指出，國家發射場域的選址是依據「國家發射場域選址作業審查會議運作要點」，由跨部會代表及專家學者組成選址審查會議，採取層級分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP )，分別就環境條件、發射條件、開發執行及開發潛力等4個評估向度、10項評估準則及22項衡量指標，進行評選審查。

國科會說明，2處候選場址之「發射條件」皆有符合基本要件，「開發潛力」也差異不大，惟「環境條件」及「開發執行」2項評估向度，「屏東縣滿州鄉九棚村」具有優勢，特別以「土地取得難易度」、「面積規模與使用性」及「環境敏感地區之避免」等衡量指標差距較為明顯，委員共識選定「屏東縣滿州鄉九棚村」為國家發射場域之位址。

國科會也考量到，2處候選場址在太空科技皆可扮演重要角色，將結合2地優勢推動國家科技發展，同時為促進地方繁榮，配合行政院「六大區域產業及生活圈-東部慢活城鄉」，結合東海岸生態人文及原民文化，導入科技、教育及產業能量。該2處均將規劃建置太空科普、科技教育暨文化設施，如太空博物館或教育館，與發射場域共榮共好。另亦結合國發會「數位遊牧」計畫，吸引國內外專業數位人才移入東部，與地方政府共同推動當地觀光旅遊服務，逐步落實均衡台灣發展。

國科會指出，後續將展開實質規劃及環評作業，將參考國際案例並依據國內環評、開發計畫及水土保持等相關法令及規範辦理開發。