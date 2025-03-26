衛生局女職員遭性侵輕生案 家屬籲重視兒少追訴權

新北市前衛生局女職員遭性侵後輕生，家屬今天表示，發表聲明給予性暴力受害者指引，並一定要勇於求助。除感謝司法還公道，也呼籲重視兒少性侵追訴權釋憲案，勿讓倖存者孤單。

廖姓物理治療師遭控性侵前新北衛生局女職員，台灣高等法院二審審酌已和解，日前從一審的3年6月，改判2年。可上訴。

被害家屬今天表示，當時參與和解是希望得到加害者認罪及道歉；但對方是對發展婚外情表達歉意，並非針對性侵害，這種態度令家屬相當憤怒。

家屬表示，權勢性暴力常發生於職場、校園及家內熟人性侵；本案與日前麥當勞員工遭主管性侵案，都是職場性暴力。故委託律師與社團法人暖暖協會發表聲明，盼讓更多曾遭受侵犯但還沒發聲，苦無方向的被害人一些指引。

家屬說，性侵絕大多數是隱密型犯罪，難有第三方知情。許多被害人受侵犯後，未報警、驗傷而陷入恐懼、迷惘痛苦。近年來，＃Me Too運動湧現，有一群當年還是年幼的受害者，長大後申冤無門。

聲明說，憲法法庭公告受理一件兒少性侵追訴權釋憲案，正是有1名20多年前的年幼受害者，長大後為自己爭取正義，一路鍥而不捨，從不起訴、再議駁回、交付審判駁回，義無反顧為愛釋憲，艱難走進憲法法庭。

聲明說，此案象徵無數性侵倖存者，為追尋正義的努力，值得社會大眾持續關注、支持，勿讓倖存者們孤單。

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