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乍暖還寒 雪霸園區延長雪季管理服務至4月15日

中央社／ 苗栗縣26日電
圖為雪霸國家公園管理處海拔約2000公尺的觀霧遊憩區18日降雪。（雪霸國家公園管理處提供）中央社
圖為雪霸國家公園管理處海拔約2000公尺的觀霧遊憩區18日降雪。（雪霸國家公園管理處提供）中央社

雪霸國家公園管理處今天表示，雪霸高山步道積雪結冰未退，中央氣象署預報28日又將有濕冷鋒面通過，原定月底結束的雪季管理服務期將延長至4月15日，請山友注意。

雪管處指出，今年原定的雪季管理與服務期為1月2日至3月31日，但受到3月中旬冷氣團影響，雪霸山區降下少見的3月雪，目前雪山圈谷以上步道尚有10至20公分積雪量或結冰，短期內不會消退，加上這週末有鋒面及冷氣團影響，登山步道將非常濕滑，因此，雪季管理及服務措施延長至4月15日。

對於已取得4月1日至4月15日入園許可民眾，雪管處表示，資格不受影響，將另行寄送雪攀裝備及技術自我檢查表供入園民眾辦理。

雪管處提醒，雪季服務管理期間若未帶雪地裝備發生登山意外，且足以證明隊伍因登山活動計畫或裝備不全而需要動用救難資源者，將依國家公園法相關規定，予以停權入園3年處分，如有違規入園、任意變更核准路線或違規紮營，可再處最高新台幣3000元，並移請相關地方縣市政府依登山活動管理自治條例處置。

春季天氣乍暖還寒，雪管處再次呼籲，近期高山地區發生多起令人遺憾的雪季山難事件，山友如確定要入山，務必做好雪季登山前準備，包含預先瞭解山區氣候資訊、攜帶雪攀裝備必備的頭盔、冰爪及冰斧並學會正確使用方式，踏穩腳步小心行走。

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