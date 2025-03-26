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假日補班法制化？ 內政部、綠委都反對

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院26日針對國定假日相關法規進行討論。（直播截圖）
立法院26日針對國定假日相關法規進行討論。（直播截圖）

「放假後補班的規定最好還是不要用法律規範，比較有彈性！」立法院內政委員會26日討論《國定假日法》相關修法，內政部長劉世芳表示，每年處理辦公日曆表工程相當複雜，若要每年維持115天左右放假，希望還是用行政命令處理；但藍委徐欣瑩認為，可將彈性化規定入法。不過綠委李柏毅擔心，2月有春節加228假日，若入法恐不容易調整。

2月法制化後難放假

立法院內政委員會26日繼續審查《紀念日及節日實施法》草案，在大體討論環節時，民進黨立委蘇巧慧指出，若要將目前的《紀念日及節日實施辦法》提升到法律的話，要先將立法主旨、假日定義講清楚，目前的辦法僅有8條，難以完整規範放假的相關規定。

民進黨立委李柏毅則提醒說，2月容易遇到春節連假，還有228假期，若相關罷法提升到法令，哪天補假、補班可能會有很多困擾，很難彈性調整；但國民黨立委徐欣瑩指出，可將相關彈性規定入法，例如遇到例假日就在前一個上班日補假，上班日逢休假日，往前1到2天彈性放假等，並透過提前公告，讓各行業有準備。

補假協商較有彈性

對此，內政部長劉世芳回應說，由於各行業狀況不同，有些家庭還是父母雙薪，若將相關辦法提升到法令，彈性會下降很多，且每年處理辦公日曆表的工作相當複雜，且很多行業的例假日並非周六，若要能夠調整，還要維持放假天數在115到116天下，建議補班、補假的相關規定不要入法。

「台灣全時勞工多，所以看起來工時很長！」勞動部次長陳明仁指出，台灣工時長達2030小時有下降空間，但其他國的非典型勞工比例從10%到30%不等，而台灣僅有3%，加上國外統計工時是一起計算，因此顯得台灣工時很長，但若以周工時來算，台灣與OECD國家大約都在40到41小時，他希望補假、班仍由勞資協商處理。

隨後，牛煦庭宣布大體討論結束，並表示由於各委員想要放的假期多有不同，下午的逐條討論將由他自己的版本，加上國民黨整合各立委的修正動議、民眾黨版、無黨籍立委高金素梅等版本進行討論。

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劉世芳 國定假日 國民黨

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