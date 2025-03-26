免疫細胞「餓了」更強 長庚新療法助鼻咽癌患者穩病情

10年前，發現「免疫檢查點抑制劑」後，癌症治療的成效往前邁進了一大步，為患者帶來曙光。10年後，長庚醫院發表新療法，利用「天門冬醯胺」（Asparagine）提高攻擊癌細胞能力，研究團隊針對6名鼻咽癌患者合併L-天門冬酰胺酶進行臨床測試，其中1名患者達到完全緩解，癌症獲得控制。

由林口長庚醫院腎臟科系教授楊皇煜領導的研究團隊，限制天門冬醯胺供應，利用其剝奪免疫細胞的特定養分，啟動代謝適應機制，發現竟能讓免疫系統更強大。「讓免疫細胞餓一下，可以讓CD8+ T細胞變得更具攻擊力。」楊皇煜說，限制免疫細胞營養供給的效果出乎意料，等於再度強化自身免疫功能。

CD8+ T細胞即所謂的「殺手T細胞」，具有促使自體免疫炎症調節的功能，近年來重要的研究中，可發現CD8+T細胞適應免疫系統的關鍵組成部分與作用。楊皇煜表示，研究限制天門冬醯胺供應，讓免疫細胞處於天門冬醯胺缺乏的環境時，啟動免疫細胞的代謝適應機制。

研究團隊針對6名鼻咽癌患者合併L-天門冬酰胺酶進行臨床測試，搭配免疫檢查點抑制劑（anti-PD-1），在後續的10個月內追蹤腫瘤大小的變化。其中4名患者的腫瘤縮小率大幅提升，1名患者維持免疫穩定狀態，1名患者甚至達到完全緩解，結果令人振奮。

這項創新成果首登於2025年3月國際權威期刊「自然代謝」（Nature Metabolism），是全球首個將代謝免疫應用於臨床治療的研究，成功證明透過營養調控來增強免疫攻擊力，能有效提升癌症治療效果。楊皇煜說，接下來還需要更大規模的研究，準備進入臨床實驗階段，希望將來能運用在治療其他癌別。

團隊的研究靈感來自於腫瘤微環境的代謝特性，楊皇煜說，天門冬醯胺是一種胺基酸，對癌細胞和免疫細胞來說都是重要的養分。腫瘤細胞會想辦法適應環境，認真搶奪有用資源，進一步影響周圍免疫細胞的活性。而天門冬醯胺剝奪能夠誘導T細胞適應代謝壓力，反而能提升粒線體活性與細胞毒性分子，增強抗腫瘤作用。

楊皇煜指出，晚期鼻咽癌對免疫療法的反應率不高，與林口長庚醫院腫瘤科教授級主治醫師徐正龍討論後，決定先針對6名鼻咽癌患者進行臨床測試。其中一位57歲男性患者，4年來腫瘤斷斷續續復發，轉移到肺部、肝臟。在接受創新合併療法後，2個月腫瘤快速縮小，最終在影像檢查中完全消失，目前為完全緩解狀態。