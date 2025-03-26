全年放假天數增減陷攻防戰 內政部憂法制化減少彈性

立法院內政委員會26日繼續審查《紀念日及節日實施法草案》，上午進行大題討論，讓各黨立委提出疑問，行政機關回應後，預計下午1時30分進行逐條討論。對於是否應將現行《紀念日及節日實施辦法》提升為法律層級，各界意見分歧，內政部部長劉世芳提醒，若將規範固定於法律，可能降低假期安排的彈性，影響行政機關調整空間。

國民黨立委同時也是內政委員會召委牛旭庭表示，國民黨團已彙整相關資料，下午將透過修正動議方式加速版本整合，提高討論效率。

民進黨立委蘇巧慧則指出，目前的《紀念日及節日實施辦法》僅有八條條文，缺乏對「紀念日」及「節日」的明確定義，導致執行上有困難，應重新凝聚共識，先釐清法規主旨及定義，再來研議具體適用範圍。

蘇巧慧指出，各委員針對放假日的提案不一，涉及原住民族、新住民的節日等，應先計算若全數通過，會增加多少天假期，以利討論。

民進黨立委黃捷也表示，現行規範屬於行政辦法，並未進入法律層級，建議應訂立基本原則，使法律效力更明確，節日應伴隨慶祝活動，而紀念日則未必，因此應明確規範其執行方式，例如哪些節日應放假、哪些僅是紀念活動。

劉世芳回應，現行辦法主要規範公務機關放假日，民間企業則多比照辦理，並授權人事行政機關調整彈性，例如春節前一天是否放假、補班日安排等，若將《紀念日及節日實施辦法》提升為法律，放假規定將難以調整，未來人事行政總處及勞動部在實務操作上恐將面臨困難。

劉世芳指出，目前人事行政總處已制定「連續假期調整原則」，例如今年農曆春節連放9天、和平紀念日3天、兒童節與清明節合併4天、端午節、中秋節及國慶日各3天，並會提早公布全年補班日，若將假期規定納入法律，未來每年的假期安排將難以因應實際需求調整。

目前委員提案的放假天數從12天至20天不等，若固定於法律，將影響人事行政機關調整空間，也可能對企業與學校產生影響。劉世芳強調，現在每年行政機關規劃辦公日曆表已涉及複雜溝通程序，若法律明定假期數量，恐怕將減少行政彈性。

綜合各方意見，委員普遍認為應先釐清「紀念日」與「節日」的法律定義，並計算放假日調整的影響後，再進一步討論立法可行性。內政部則強調，現行制度已有一定彈性，若提升為法律，恐降低未來調整空間，對於行政機關及企業營運皆可能帶來影響。下午委員會將針對條文細節展開逐條討論。