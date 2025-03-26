你喝的是軟水或硬水？ 環保局認證北市自來水「最適合飲用」

台北市自來水可以直飲已有北水處「官方認證」，而依鈣、鎂等礦物質含量多寡區分為軟、硬水，環保局更透露去年抽驗上千件自來水的水質採樣，北市水質普遍屬於軟水至中軟水，是最適合飲用的水質範圍，民眾可透過市售水質試紙，了解自己喝的是軟水或硬水。

環保局指出，飲用水的軟、硬水分界線為總硬度120mg/L。軟水0至60mg/L，具有侵蝕性，容易把保護血管壁上的微元素氧化；中軟水60至120mg/L是最適合人體飲用的水；硬水120至180mg/L，人體也可飲用，硬度稍高，口感較為不佳；超硬水180mg/L以上，硬度太高，口感喝起來偏苦澀。

環保局說，水中硬度是由於溶有兩價的鈣、鎂、鐵等金屬氯化物、硫酸鹽及酸式碳酸鹽而造成，通常以每公升水中含有多少毫克碳酸鈣表示。環境部飲用水水質標準規定，飲用水的硬度最大限值為300毫克碳酸鈣。

環保局提到，依全台灣自來水的水質資料顯示，北部地區通常以中軟水為主，南部、部分中部地區因地下水與礦物曾接觸時間較長，導致水中硬度較高。

北市部分，環保局去年抽驗1685件自來水的水質採樣，包含各淨水場、配水管線網路如機關學校的水龍頭、公用飲水機台等處，普遍屬於軟水至中軟水，其中95%軟水、4%中軟水，是最適合飲用的水質範圍。另有部分水源受流經的地質影響屬於硬水，口感略為苦澀。

環保局說，北市飲用水中硬度均符合環境部相關水質標準，水質安全、外觀皆屬優良，日常用水口感清爽，對管線與家電的影響較小。

儘管如此，環保局仍提醒硬度高的水對於日常生活的影響，肥皂與硬度高的水會起反應而形成不溶性的灰白色沈澱，降低肥皂洗滌效果；硬度高的水在鍋爐或熱水壺中加熱，易形成礦物質沈澱而產生鍋垢，鍋垢會降低熱的傳導性，影響加熱效率；硬度高的水再加熱後，進入管線會形成水垢，妨礙水在管線中流動。