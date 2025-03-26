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清明連假掃墓或出遊小心恙蟲 疾管署：病例數7月達高峰

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署表示，近期氣溫開始上升，蚊蟲活動開始活躍，提醒民眾連假期間若規劃赴郊外掃墓祭祖、踏青或從事登山、露營活動時，應避免恙蟲叮咬。圖／取自疾管署
衛福部疾管署表示，近期氣溫開始上升，蚊蟲活動開始活躍，提醒民眾連假期間若規劃赴郊外掃墓祭祖、踏青或從事登山、露營活動時，應避免恙蟲叮咬。圖／取自疾管署

清明連假即將到來，民眾到野外掃墓或出遊機會增加。衛福部疾管署今表示，近期氣溫開始上升，蚊蟲活動開始活躍，提醒民眾連假期間若規劃赴郊外掃墓祭祖、踏青或從事登山、露營活動時，因易接觸到如蚊子、蜱蟲、恙蟲等蚊蟲孳生的草叢環境，增加感染蟲媒傳染病，如登革熱、發熱伴血小板減少綜合症、恙蟲病等風險，務必做好個人防護措施，避免被蚊蟲附著叮咬而感染疾病。

疾管署監測資料顯示，今年截至3月24日，累計39例登革熱確診病例，均為境外移入，多自東南亞國家移入，病例數與2024年同期、38例相當，但高於2021年至2023年，介於0至14例。另累計9例恙蟲病確定病例，個案感染地以花東地區6例為多，今年累計病例數低於2021至2024年同期為介於16至30例。

疾管署表示，我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，於東部及離島地區感染病例數較多。

疾管署呼籲，民眾前往掃墓祭祖或從事踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內；並依照標籤指示說明於衣物及皮膚裸露部位使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

此外，民眾離開草叢環境後，應儘速沐浴並更換全部衣物時，並檢查全身是否有蚊蟲附著或叮咬痕跡，若有疑似感染或症狀時，應盡速就醫並告知醫師相關活動史。相關資訊可參考疾管署全球資訊網或撥打國內免費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

恙蟲 疾管署 登革熱

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