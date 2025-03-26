北部空品紅通通 中醫曝2類人增加、提醒多喝水

環境部指出，今天北部空氣品質區為「紅色警示」等級，代表「對所有族群不健康」。中醫師指出，近期天冷熱溫差大且乾燥的天氣，確實有讓呼吸道及皮膚症狀患者增加，因空品差出現皮膚不適的患者，除了會有乾癢症狀，也有不少是以「濕疹」反應，提醒近期要留意水分攝取，中藥食材如麥門冬、百合等也都是不錯的潤燥選項。

馬偕紀念醫院中醫部婦科主任瞿瑞瑩表示，近期冷熱溫差、乾燥等天氣狀況，確實有發現呼吸道與皮膚症狀患者增加。前者如莫名咳嗽等；後者不只乾癢，也發現滿多濕疹的個案，皮膚過敏、痘痘狀況不穩定的人也不少。

時序進入春季，雖有時冷熱溫差大，但也不像冬天總是偏冷，瞿瑞瑩說，24節氣中的驚蟄已過，陽氣逐漸上升，會開始出現小小的火氣，如果仍頻繁熬夜、常吃辣食或炸物，甚至像冬天時常常吃麻油雞等補冬鍋物，會讓身體更不穩定，出現前述的痘痘增加、濕疹明顯等。

飲食方面，瞿瑞瑩提醒，需要注意水分的補充；食材方面如麥門冬、百合等，也都是推薦的潤燥品項，有些人會泡菊花茶清熱降火， 建議量不要過多，或加入枸杞一起食用，食性比較不會這麼涼，其餘當季的蔬果也都建議可以多加攝取。

環境部指出，依監測資料及氣象署26日10時氣象資料顯示，今天高壓迴流，環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門及晚間臺中以北地區易有局部低雲或霧影響能見度。

空品部分，花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「紅色警示」等級。