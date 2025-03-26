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MG回歸再添生力軍 ZS 1.5L旗艦版恢復正常銷售

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
MG今公告，繼今年1月份HS 1.5T 旗艦版符合規範後，MG品牌雙休旅主力車型目前皆已恢復正常銷售。圖／MG提供
MG今公告，繼今年1月份HS 1.5T 旗艦版符合規範後，MG品牌雙休旅主力車型目前皆已恢復正常銷售。圖／MG提供

中華車引進MG車款去年因經濟部在8月突實施大陸車銷台國產化規範而停產，隨後則力拚國產化比率達標，MG今公告，繼今年1月份HS 1.5T 旗艦版符合規範後，MG品牌雙休旅主力車型目前皆已恢復正常銷售，而MG品牌將持續全力配合政策，加速提升其他車型在地化供應鏈合作價值比率。

MG在官網中公告，ZS 1.5L旗艦版已符合規範正常銷售、HS 1.5T旗艦版已於1月幅符合規範正常銷售中、HS 2.0旗艦版與HS PHEV旗艦版持續接單中，也持續推動自製率提升計畫中。

MG也強調，未來中華汽車將全力協助MG品牌加速提升在地化供應鏈合作價值比率，持續與各主管機關和台灣協力廠密切合作，為台灣汽車產業永續發展提供助力，並致力MG旗下所有車型盡快達成核可標準，以期早日將車輛交付給候車車主

主管 品牌 車主

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