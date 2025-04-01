只瞇6小時等於1天沒睡！「短眠者」須滿足4條件 長期睡不飽恐損害大腦

許多人因工作忙碌或生活壓力大，試圖減少睡眠時間，甚至自認為是「短眠者」（Short Sleeper）。但根據日媒「otona x answer」報導，真正短眠者極為罕見，每10萬人中僅約4人符合條件。對一般人而言，睡眠不足將嚴重影響身體機能，甚至可能損害大腦健康。

根據日本「高級睡眠健康指導士」山本智子說法，短眠者定義為「每天睡眠不滿6小時，但不用鬧鐘也會自然醒來，且之後不會覺得想睡，對健康沒有影響者」，強行壓縮睡眠時間只會導致健康惡化。研究顯示，每晚僅睡4小時，對大腦的影響相當於連續兩天徹夜未眠，而6小時睡眠則等同於一天未眠。長期睡眠不足會降低認知能力，增加工作與生活中發生錯誤與意外的機率。此外，若在上床後瞬間入睡，可能是嚴重睡眠不足的警訊。

專家建議，若難以確保足夠睡眠，可在下午3點前安排短暫午休，或利用午休時間補眠15分鐘，以降低睡眠不足帶來的負面影響。專家也強調，人體內建的生理時鐘週期約為25小時，若不刻意調整，就容易逐漸延後睡眠時間，造成習慣熬夜的生理時鐘。為維持健康作息，建議每天起床後立即拉開窗簾、接受日照，即使是陰天也應接觸自然光，以穩定生理時鐘。此外，睡眠環境應保持全暗，若需夜間照明，可選擇感應式小夜燈，以免強光干擾睡眠品質。

根據美國田納西州范德比大學一項研究指出，成年人睡滿7至9小時對健康最佳，少於7小時「過短」，超過9小時則被視為「太長」，睡眠不足會讓過早死亡風險增加29%。