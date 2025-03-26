隔熱紙會議通知倉促還臨時取消！民團暴怒 交通部急道歉

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部研議訂定車窗隔熱紙透光指引，原訂昨天下午邀集學者及路權團體開會討論透光率，卻傳出因公路局太晚寄出會議通知，導致多人缺席，公路局最後直接取消會議。公路局表示，未來會多加考量不同單位資訊環境差異性，輔以其他方式複式通知，至於隔熱紙會議將延後至3月31日下午再召開。

台灣「行人地獄」的醜陋標籤，讓行人及道路交通安全議題受到重視，而汽車隔熱紙的透光率長期被批透光率太差，導致駕駛視線不清楚，易引發車禍或撞傷行人。交通部長陳世凱今年2月7日宣布，交通部要檢討並訂定隔熱紙透光率指引，以目前蒐集的國外規範和國內問卷結果，前擋玻璃透光率約70%，B柱後玻璃不規範。

但路權團體呼籲，前擋風玻璃與前側窗的透光率應維持至少70%以上，制定科學化標準，後側窗與後擋風玻璃的透光率，應依據科學研究制定標準。

為此，交通部公路局原訂昨天下午2時召開「推動汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」民間團體討論會議，但卻傳出公路局臨時取消該會議，改討論其他議題。

路權團體透露，據了解，主因為公路局監理組長魏武盛太晚通知，原訂昨天開會，卻在20日上周四才發開會通知，還是以「寄平信」的方式，直到24日周一都還有人沒收到通知，最後公路局直接取消會議。

路權團體表示，公路局也可以打電話通知，至少大家還知道要去開會；寄信都晚了，還不另致電通知，路權團體諷刺說，「難道是預算被砍，沒錢可以打電話嗎？」

另也有人在臉書「交通安全唬平安2.0」爆料，認為這樣的作法，根本就是技術性干擾、技術性拉公民團體背書，且這樣的情況已非第一次發生。

事實上，去年交通部預告修法明定機車外送平台費率公式，可加收等待費、樓層費與夜間加成運費等，原訂去年10月17日邀集消基會、平台、學者、外送工會召開會議研議，公路局在開會前1天才臨時通知，引發消基會不滿，事後交通部公共運輸及監理司長及公路局長陳文瑞，當天晚間拜會消基會董事長吳榮達表達歉意，並宣布會議延期召開。

多個路權團體也發布共同聲明表示，人本交通團體聯合抗議，交通部公路局用技術性阻礙民間團參與會議。公路局周末前發文，歷經周末2天，3月24日各團體才收到於3月25日開會的實體郵件通知單。

聲明指出，公民團體成員絕大多為普通上班民眾，需要事先請假，成員願意出席政府相關會議，但絕非如此臨時被政府玩弄。

路權團體表示，交通部及所屬部門已經多次用這種技術性手段阻礙民間團體參與，人本交通團體表達嚴重抗議，並實在難認相關部門有消除交通地獄惡名的決心。

對此，公路局說，3月11日已邀請包含公民團體及NGO等6大相關利害團體召開會議，但為讓不同團體對於該議題有更廣泛意見交流，因此另針對不同團體個別舉行聚焦會議。

在公民團體及NGO部分，公路局表示，原擇定3月25分下午邀請相關團體舉行座談，並在3月20日發文，但因有團體向公路局反映，因紙本寄送開會通知，致使收到開會通知單時距開會時間過短、未及準備等。接獲反映後，隨即決定延期，並將洽詢相關團體可以開會最大公約數，擇期舉行。