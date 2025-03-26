感染症權威黃立民被爆外遇生子？ 本人出面「這樣說」

國內感染科權威黃立民遭爆料外遇生子，被媒體拍到，連日來頻繁接送一名年約8到9歲的男童，他與男童單獨共進晚餐，也與一名年約45歲的女子關係密切，看上去互動良好。據媒體報導，指黃立民疑似「外遇生子」，對此，他本人表示，不予以回應，男童就是「朋友的小孩」。

黃立民表示，跟孩子的母親是朋友，「平常就互相幫忙」，對於媒體報導的內容，不多做回應，也希望外界不要多做聯想。報導指出，上周連續觀察黃立民4天的行蹤，有3天都親自到補習班接送男童回到另一個家，在結束互動後，晚上9點前會回到自己的家。

黃立民是台灣大學醫學院的特聘教授，在新冠疫情期間表現出色，亦曾參與台灣SARS防治，且成功分離出SARS病毒株，為日後研究提供關鍵基礎。新冠後期，也持續提供正確防疫知識，協助政府與醫院共同防治疫情，表現非常出色，獲頒2023年台灣醫療典範獎。