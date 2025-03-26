快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

聽新聞
0:00 / 0:00

感染症權威黃立民被爆外遇生子？ 本人出面「這樣說」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
感染科權威黃立民遭爆外遇生子，他表示，是朋友的小孩，平常就互相幫忙。本報資料照片
感染科權威黃立民遭爆外遇生子，他表示，是朋友的小孩，平常就互相幫忙。本報資料照片

國內感染科權威黃立民遭爆料外遇生子，被媒體拍到，連日來頻繁接送一名年約8到9歲的男童，他與男童單獨共進晚餐，也與一名年約45歲的女子關係密切，看上去互動良好。據媒體報導，指黃立民疑似「外遇生子」，對此，他本人表示，不予以回應，男童就是「朋友的小孩」。

黃立民表示，跟孩子的母親是朋友，「平常就互相幫忙」，對於媒體報導的內容，不多做回應，也希望外界不要多做聯想。報導指出，上周連續觀察黃立民4天的行蹤，有3天都親自到補習班接送男童回到另一個家，在結束互動後，晚上9點前會回到自己的家。

黃立民是台灣大學醫學院的特聘教授，在新冠疫情期間表現出色，亦曾參與台灣SARS防治，且成功分離出SARS病毒株，為日後研究提供關鍵基礎。新冠後期，也持續提供正確防疫知識，協助政府與醫院共同防治疫情，表現非常出色，獲頒2023年台灣醫療典範獎。

朋友 黃立民

延伸閱讀

網友心疼Andy嘆「家寧比謝和弦外遇還讓我生氣」 本尊嗆辣回應

「叫我親愛的」阿公外遇女管理員 鹹濕簡訊沒刪乾淨被孫發現

台北已婚美魔女闆娘外遇5男？ 人夫索償150萬敗訴理由曝光

才因外遇人妻鬧上法院！台新金證實：台新投信董座鄭貞茂請辭

相關新聞

中央大學全家開出千萬發票！幸運兒只花47元 學生互tag嗨：發財了嗎

114年1-2月期統一發票獎昨（25）日開獎，本期千萬特別獎獎號為「95980685」。國立中央大學校內「松苑餐廳」的全家超商開出1000萬元大獎，幸運得主僅花47元購買Let's Café大杯冰拿鐵就中獎，引發校內師生熱議。

晴朗暖熱今明飆35度高溫 周五變天恐溼冷到清明連假前期

周四之前各地晴朗穩定、高溫炎熱，外出注意防曬和補充水分；中央氣象署預報員趙竑表示，周五起水氣增多，各地降雨機率增加，風力...

名畫首來台！故宮將展美大都會博物館81件作品 看展覽資訊、必看經典

今夏不可錯過的一檔國際大展！美國大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of, The Met）將於6月首度來台...

北部空品紅通通 中醫曝2類人增加、提醒多喝水

環境部指出，今天北部空氣品質區為「紅色警示」等級，代表「對所有族群不健康」。中醫師指出，近期天冷熱溫差大且乾燥的天氣，確...

舊電池回收亂放恐爆炸！這款先做好絕緣 超商店員會超感謝

廢舊電池如果亂丟，可能會有嚴重的後果。近日有在超商工作的網友發文，表示最近有店舖把廢電池胡亂丟在一起，不小心引起爆炸，公司為此特別發了教育文件提醒店員，要求他們注意電池回收的事項。

金門濃霧影響海空交通 小三通與飛機全面停擺

金門今日清晨受濃霧影響，海空交通大受影響，小三通航線全面停航，金門尚義機場也關場，台金航班無法正常起降，相關人士預估濃霧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。