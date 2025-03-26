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晴朗暖熱今明飆35度高溫 周五變天恐溼冷到清明連假前期

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周四之前各地晴朗穩定、高溫炎熱，外出注意防曬和補充水分。示意圖／ingimage
周四之前各地晴朗穩定、高溫炎熱，外出注意防曬和補充水分。示意圖／ingimage

周四之前各地晴朗穩定、高溫炎熱，外出注意防曬和補充水分；中央氣象署預報員趙竑表示，周五起水氣增多，各地降雨機率增加，風力也會增強，沿海風浪增大，海邊活動要多加留意。周五之後冷空氣南下，北台灣溫度降幅最多，其他地區慢慢下降，比較冷的時間點要等到周六之後。

趙竑表示，今天環境吹西南風，依舊屬於比較晴朗的天氣，明天也是如此，留意高溫所造成的影響，明天各地溫度比今天來得更高。周五會有一道鋒面通過台灣附近，隨後冷空氣南下，天氣有些轉變。

目前台灣附近沒有什麼雲，天氣穩定，趙竑表示，但是南方還是有一些水氣上來，今天可能在花蓮和花東交界有零星陣雨出現。明天西南風更強，更加溫暖偏熱，中南部山區午後留意零星短暫陣雨出現。周五開始，水氣變多，溫度慢慢下降，冷空氣影響預估會影響一段時間，甚至到下周二都是偏東北風的環境為主。

溫度趨勢，趙竑表示，今明兩天全台各地溫度接近30度，有些地方甚至30度以上，明天溫度更是這周最高的時間點，局部地區可以來到32、33度，有些地方甚至會更高。周五、周六之後冷空氣慢慢南下，北台灣率先降溫，白天高溫降至21、22度左右，其他地方降幅沒這麼多。周六各地都是偏涼冷的天氣，北台灣低溫14至16度，其他地方低溫16至19度之間。

明天高溫分布，趙竑表示，全台各地高溫可以來到32度以上，雙北、中南部近山區、花東縱谷，溫度都可以來到34、35度左右，特別是台東可能有焚風發生機率，明天依舊屬於炎熱天氣，注意防曬和補充水分。

降雨趨勢，趙竑表示，今明兩天晴朗穩定，周五就會有些變化了。周五隨著鋒面通過，全台各地降雨機率提高；北台灣比較容易下雨，區域也比較廣泛，局部地區有雷雨出現；其他地方零星降雨。周六之後水氣依舊多，以迎風面降雨為主，北部和東半部、中南部山區容易有局部短暫雨。周六晚上至下周二雨區擴大，水氣比較多，中部以北、東半部、南部山區都容易下雨，南部平地多雲。周日、下周一北部、東北部留意局部較大雨勢發生。

趙竑表示，周五清晨之前是回暖的時間點，這段時間金馬，今晚起台中以北，以及夜晚清晨的彰化和高雄，留意低雲或局部霧影響能見度，交通往返和離島注意航班資訊。

至於清明連假天氣，趙竑表示，下周二台灣還是受到東北風影響，清明連假預期仍是偏向東北風的環境，比較冷的時間點可能是下周三、下周四，下周四台灣附近逐漸回暖，冷空氣影響在清明連假慢慢減弱，由於屬於後期，持續觀察。

周四之前各地晴朗穩定、高溫炎熱，外出注意防曬和補充水分。本報資料照片
周四之前各地晴朗穩定、高溫炎熱，外出注意防曬和補充水分。本報資料照片
明天高溫分布。圖／中央氣象署提供
明天高溫分布。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

連假 高溫

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