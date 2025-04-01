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多吃柑橘類水果降低憂鬱風險？哈佛研究：影響體內「快樂荷爾蒙」

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多吃柑橘類水果降低憂鬱風險？哈佛研究：影響體內「快樂荷爾蒙」

聯合新聞網／ 綜合報導
哈佛大學最新研究指出，柑橘類水果有助降低憂鬱風險。橘子示意圖。圖／ingimage
哈佛大學最新研究指出，柑橘類水果有助降低憂鬱風險。橘子示意圖。圖／ingimage

根據日媒「yoga journal」報導，哈佛大學醫學院與麻省總醫院的研究團隊分析逾10萬名女性的健康與飲食數據，發現與柑橘水果攝取最少的人相比，攝取最多者，憂鬱症風險降低約22%。值得注意的是，這項結果僅見於柑橘類水果，其他蔬菜水果的總攝取量，或像蘋果或香蕉等個別水果也進行了研究，但未有類似關聯。

進一步分析顯示，柑橘類的攝取量與腸道內益生菌普拉梭菌（Faecalibacterium prausnitzii）的數量有關。憂鬱症患者腸道內普拉梭菌含量較低，而攝取較多柑橘類的人，其腸道內普拉梭菌含量較高。此外，在300名男性的數據分析中，也發現相同趨勢，顯示此現象可能適用於不同性別。研究人員推測，柑橘類能促進普拉梭菌生長，進而影響體內「快樂荷爾蒙」血清素與多巴胺的分泌，這些神經傳導物質不僅調節消化功能，也與穩定情緒有關。

對此研究結果也有人持保留態度，認為「單靠飲食難以治療心理疾病」，強調應搭配其他治療方式。研究負責人、哈佛大學醫學部講師米塔（Raji Mehta）博士也提醒，這項研究僅顯示攝取柑橘類與憂鬱症風險之間的關聯性，並未證實其因果關係，柑橘類並不能取代抗憂鬱藥物的治療。

研究團隊計畫進一步進行臨床試驗，以證明柑橘類是否能有效預防或改善憂鬱症。米塔博士也希望此研究能促進更多關於飲食與心理健康相關性的探討，希望社會大眾能理解日常飲食會對情緒產生影響。

哈佛大學 憂鬱症 柑橘 水果 益生菌

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