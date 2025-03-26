全聯電動牙刷太便宜搶瘋出不了貨 竹市消保官開補償協商會
全聯去年10月推出「歐樂B電動牙刷加6條牙膏」優惠，原價1593元僅需促銷價317元，吸引民眾瘋狂搶購，全聯雖備貨6000組，卻湧入近4萬組訂單，最終因國際原物料短缺與供應商停產，導致3萬多筆訂單無法出貨，新竹市政府消保官辦公室日前召開大型協商會議，呼籲業者應提出更具彈性且妥善的解決方案，以降低消費者損失。
新竹市消保官辦公室指出，自今年2月初接獲第一起申訴後，截至3月初已累計25位消費者，共訂購69組商品提出申訴。自受理第一件申訴起，即持續關注案件發展，並在接獲消費者陸續申訴後，決定召開大型協商會議。
消保官劉興振指出，會議前曾積極與全聯聯繫討論，持續關心案件進度，其後市府於3月19日召開大型協商會議，分六場次集中處理25件申訴案件。全聯公司代表於會中說明，因商品無法供應，提出退款和兩種換貨補償方案讓消費者選擇，但部分方案內容引發爭議。
劉興振指出，全聯提出的退款方案僅提供原價退款並補償一條牙膏及一組牙線，但消費者反映牙線難以使用，建議改為牙線棒。
另外，第一個的換貨方案是提供刮鬍刀頭片，但未附刮鬍刀柄，需另行購買刀柄才能使用，引發男性消費者不滿。第二個換貨方案則是提供風倍清噴霧，但女性消費者擔心其安全性，建議改為洗髮精或其他實用商品。
此外，劉興振說，有消費者反映部分門市人員未能充分說明方案內容，且服務態度不佳，與業者代表於協商會議中提出的方案存在落差，導致資訊不對等，進一步影響消費者的選擇權。
劉興振指出，促銷商品未能依約出貨的事實已明確，且並非消費者過失，因此業者應依法提出迅速且合理的處理方案，減少消費者在訴訟中的時間與金錢成本，並避免請假的不便。同時，業者應站在消費者立場，提供更具彈性、便利且完整的補償方案，並加強員工訓練，尊重消費者的選擇權，才能重建消費者信心，履行企業責任。
新竹市消保官辦公室補充，該辦公室及消費者服務中心僅有3位人員，人力緊繃，皆在服務中心現場處理相關事項，若造成電話無法即時接聽，敬請見諒。同時提醒消費者如遇消費爭議，可撥打1950消費者服務專線進行諮詢，或到現場提出申訴，市府將持續協助消費者維護權益。
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