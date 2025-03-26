今年國道A1死亡事故達70件 高公局重申：未繫安全帶罰6千元

清明連假將至，對於近期國道交通事故頻傳，交通部高公局統計，今年截至2月國道A1死亡事故共有8件，釀13人死亡，其中有5人未繫安全帶，占比達38%；提醒清明連假期間將實施高乘載管制措施，也呼籲駕駛、乘客需依規定繫妥安全帶，違者可處駕駛人3000元至6000元罰鍰。

近期國道交通事故頻傳，根據統計，2024年國道A1死亡事故共有70件，造成81人死亡；其中有20人未繫安全帶，占比達25%。今年截至2月國道A1死亡事故共有8件，造成13人死亡；其中有5人未繫安全帶，占比達38%。

高公局說，研究顯示，未繫安全帶致死率為繫安全帶的3.6倍，車輛發生撞擊時可能會因強大衝擊力而傷及自己與車上乘客，甚至拋飛車外，後果不堪設想，呼籲用路人，行車上路不論駕駛、乘客都要依規定繫妥安全帶，兒童也要依規定乘坐專用座椅並使用安全帶，以降低事故發生時的傷害。

依據「道路交通管理處罰條例」第31條第2項，汽車行駛於高快速公路，若車內人員未依規定繫安全帶，可處駕駛人新台幣3000元至6000元罰鍰；另依同條第3項，小型車附載幼童若未依規定安置於安全椅，可處駕駛人新台幣1500元至3000元罰鍰

高公局表示，已請國道公路警察局對未依規定繫安全帶的用路人加強取締，呼籲用路人切勿貪圖一時方便或心存僥倖而未繫安全帶；除了避免遭到取締受罰，更可在意外來臨時讓車內成員多一份安全的保障。